Сборочный конвейер RDW Technology выведен на проектную мощность

Российский производитель вычислительной техники RDW Technology (бренд RDW Computers) вывел на проектную мощность две сборочные конвейерные линии. Только за первые два дня работы конвейера с высоким технологическим качеством собрано более 400 мониторов RDW Computers модели 2401К. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

По оценке представителя ООО «КС Инжиниринг» – компании-изготовителя конвейерных линий, обязательным конструктивным требованием RDW Technology было одновременное движение всех сборочных платформ под нагрузкой при начале такта работы конвейера. Автоматика линий протяженностью более 20 метров разработана с учетом синхронизации алгоритмов пневматической и механической систем конвейера.

На площадях сборочного цеха RDW Technology размещены: конвейерная и стапельная сборки, участок упаковки, локальный склад комплектующих, зона контроля качества.

«Поздравляю нашу команду с грандиозным успехом и уверенным шагом вперед!, – сказал Сергей Акопов, вице-президент RDW Technology. – Хочу поблагодарить наш отдел производства за успешно выполненную задачу. Все вместе мы реализовали одну из ключевых стратегий компании. Теперь на конвейере RDW Technology будут собираться мониторы, моноблоки и персональные компьютеры. Это позволит нам уже до конца 2024 г. выпустить на новых мощностях порядка 62 тыс. наших устройств».

Ввод собственных сборочных мощностей RDW Technology открывает перспективу технологического сотрудничества и дает возможность разместить заказы на сборку компьютерной техники всем заинтересованным российским вендорам.

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RDW Computers – сертифицированная российская компьютерная техника. Все устройства зарегистрированы в Едином реестре РЭП Минпромторга России и отвечают требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. По версии CNews Analytics, в 2023 г. RDW Technology поднялась на 120 позицию среди 300 крупнейших производителей компьютерного оборудования в России. В рэнкинг крупнейших отечественных производителей оборудования CNews Analytics в 2023 г. отдал RDW Technology 26 позицию.