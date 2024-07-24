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Московская федерация футбола перейдет на национальную технологическую экосистему с помощью RDW Technology

Московская федерация футбола заключила соглашение с российским производителем компьютерной техники RDW Technology. Партнерство направлено на техническую модернизацию ИT-инфраструктуры федерации и внедрение отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

Президент Московской федерации футбола Александр Старцев: «Партнерство с RDW Technology открывает новые возможности для развития нашей организации. Мы гордимся тем, что станем первой спортивной федерацией, которая полностью перейдет на российские компьютеры и программное обеспечение. Это стратегический шаг к укреплению информационной безопасности и повышению эффективности нашей работы. Отечественная компьютерная техника и ПО позволят оптимизировать процессы, улучшить управление и обеспечить высокий уровень взаимодействия со всеми партнерами и участниками нашей федерации. Переход на импортозамещающие решения поддержит национальных производителей и будет способствовать развитию российской ИT-отрасли. Для нас – это значимый вклад в национальную технологическую экосистему».

Вице-президент RDW Technology Сергей Акопов: «Партнерство с Московской федерацией футбола подтверждает растущее доверие к российским ИT-решениям. Наше соглашение уже стало первым шагом на пути внедрения ИT-технологий в российский спорт. Прежде всего, эта совместная работа послужит укреплению национального технологического суверенитета. Наша надежная компьютерная техника с отличными техническими характеристиками сегодня работает в различных отраслях экономики страны. Уверен, она поможет МФФ эффективно справиться с задачами текущими и позволит достигнуть намеченных технологических высот».

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