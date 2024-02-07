Комплектующие серверов RDW Computers получили новые реестровые записи

Продолжается российская локализация компонентов для новых серверов RDW Computers «Алтай» и «Кавказ». Так плата защиты ПК и платы расширения Riser 1U и Riser 2U уже получили заключение Министерства промышленности и торговли России, подтверждающее производство устройств на территории Российской Федерации. Это удостоверяют акты экспертизы ТПП России и заключения Минпромторга России, выданное сроком на 3 года. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

Напомним, в I квартале 2024 г. компания планирует запустить серийное производство двухсокетных серверов «Алтай» и «Кавказ» с конфигурацией 1U и 2U на процессорах Intel Xeon Scalable Gen3. За высокую скорость передачи данных отвечает новая серверная материнская плата RDW MBS-C621P. Она уже протестирована двумя доверенными российскими операционками: Astra Linux и двумя конфигурациями операционной системы «Ред ОС». В компании ожидают получение сертификатов совместимости.

«В производство серверной материнской платы и плат расширения, в качество SMT и THT-монтажа и в прошивку программной части устройства вложен технологический опыт российских контрактных производств, расположенных в Ленинградской, Тульской и Калужской областях, — сказал вице-президент RDW Technology Сергей Акопов. — На тестовых стендах технологических партнеров RDW Technology опытная партия серверов успешно прошла нагрузочные и температурные испытания. Тестирование подтвердило оптимальность инженерного решения и продемонстрировали устойчивую работу оборудования».

В RDW Technology также планируют протестировать функциональность своих новых устройств на российских реестровых виртуальных решениях «Брест» и Orion Soft.

Под торговой маркой RDW Computers на территории России компания RDW Technology выпускает сертифицированную российскую компьютерную технику, которая входит в Единый реестр РЭП Минпромторга России и отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. Компания включена в Реестр эффективных и социально значимых предприятий по версии бизнес-премии «Выбор клиентов и партнеров 2022». Торговая марка RDW Computers с 2015 г.