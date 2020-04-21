AMD представила пользовательские процессоры AMD Ryzen третьего поколения

AMD анонсировала новейшие дополнения к семейству процессоров AMD Ryzen третьего поколения для настольных ПК: процессоры AMD Ryzen 3 3100 и AMD Ryzen 3 3300X и предназначенный для настольных процессоров AMD Ryzen третьего поколения чипсет AMD B550 для сокета AM4 с более чем 60 дизайнами матплат в разработке.

Новые настольные процессоры Ryzen 3 получили все преимущества лучших технологий компании AMD и предоставляют революционную базовую архитектуру «Zen 2» бизнес-пользователям, геймерам и создателям контента по всему миру, используя технологию многопоточности (SMT) для повышения производительности. Чипсет AMD B550 и настольные процессоры Ryzen 3 с удвоенным количеством потоков, удвоенной пропускной способностью и широким выбором материнских плат, находящихся в разработке, представляют собой идеальное решение на всех уровнях.

«Игры и приложения становятся более требовательными, и поэтому пользователям нужно от ПК всё больше, — сказал Саид Мошкелани, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских вычислительных решений. — Компания AMD стремится предоставлять решения, которые отвечают этим запросам и позволяют получить больше на всех уровнях вычислительных процессов. С добавлением новых настольных процессоров в линейку Ryzen 3 мы продолжаем выполнять это обязательство перед нашими покупателями-геймерами. Мы на порядок увеличили производительность, удвоив количество обрабатывающих потоков наших процессоров Ryzen 3, чтобы вывести игровой процесс и производительность в режиме многозадачности на новый уровень».

Процессоры AMD Ryzen 3 3100 и AMD Ryzen 3 3300X продолжают укреплять лидерские позиции AMD на рынке пользовательских настольных ПК. Они представляют собой самые быстрые настольные процессоры AMD Ryzen 3, обеспечивая геймерам производительность мирового класса. Также они являются первыми процессорами Ryzen 3, которые поддерживают SMT, демонстрируя стремление AMD повысить производительность процессоров и улучшить технологии для пользователей.

Процессоры используют кэш-память объемом 18 Мб, обеспечивая существенное снижение задержки при обращении к памяти, что приводит к более плавному и быстрому игровому процессу при высокой частоте кадров в играх с высокой загрузкой процессора. Более того, новые Ryzen 3 с четырьмя ядрами, восемью потоками и технологией AMD SMT обеспечивают невероятную производительность и высокую скорость отклика, которые нужны потребителям.

Процессор AMD Ryzen 3 3100 предлагает до 20% более высокую производительность в играх по сравнению с конкурентными решениями; до 75% более высокую производительность при создании контента по сравнению с конкурентными решениями.

Чипсет B550 для сокета AM4 является новейшим дополнением к семейству чипсетов AMD 500-й серии с поддержкой ведущих в индустрии процессоров AMD Ryzen 3000 серии для настольных ПК. B550 является единственным современным решением, совместимым с PCIe 4.0, которое вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с материнскими платами B450 для обеспечения высокой скорости, производительности в играх и многозадачности.

Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 3 3100 и AMD Ryzen 3 3300X будут доступны в ведущих розничных сетях и онлайн-магазинах по всему миру с мая 2020 года. Материнские платы с чипсетом AMD B550 поступят в продажу в ведущие розничные сети и онлайн-магазины с 16 июня 2020 года от ODM-партнеров, среди которых ASRock, ASUS, Biostar, Colourful, GIGABYTE и MSI.