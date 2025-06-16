Своих не бросает. AMD выпустила современный процессор для древнего сокета, чтобы не нужно было менять половину ПК

AMD без предварительного анонса выпустила новый процессор Ryzen 5 5500X3D, который, в теории, можно установить даже в компьютер девятилетней давности. Он предназначен для сокета AM4, вышедшего в 2016 г. За счет него владельцы ПК на основе этого сокета могут купить новый CPU и избежать трат на новые материнскую плату и, возможно, оперативную память.

Процессор для экономных

Компания AMD решила поддержать приверженцев ее платформы AM4 и выпустила для них новый процессор Ryzen 5 5500X3D, пишет Tom’s Hardware. Этот сокет она показала в 2016 г., и на его основе за минувшие девять лет было выпущено не поддающееся счету количество моделей материнских плат, как от крупных вендоров, так и от малоизвестных компаний, в том числе китайских.

Выпуск нового процессора под сокет AM4 означает, что владельцы соответствующих материнских плат смогут относительно бюджетно проапгрейдить свой компьютер, не покупая новую системную плату и другие комплектующие. AMD пока не раскрывает стоимость Ryzen 5 5500X3D, но, по прогнозам Tom’s Hardware, она составит в пределах $150-200 (11,9 – 15,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 июня 2025 г.).

Отметим, что AMD в настоящее время вовсю продвигает свой гораздо более современный и совершенный сокет AM5 образца сентября 2022 г., равно как и созданные специально для него процессоры. Выпуск Ryzen 5 5500X3D может означать, что компания пока не хочет заставлять владельцев ее старой платформы раскошеливаться на полный апгрейд ПК. Как пишет Tom’s Hardware, это стратегически важно в то время, когда цены на материнские платы с сокетом AM5 и оперативную память DDR5 держатся высоком уровне.

AMD Заменить только один процессор всегда проще и дешевле, чем половину компьютера

Intel на такое, как правило, не идет и поступает полностью иначе – она часто выпускает старые процессоры с новой маркировкой и под новый сокет.

Что-то знакомое

Ryzen 5 5500X3D – это явно бюджетный процессор, и потому современных технологий в нем нет. В частности, он не получил архитектуру Zen 5, да и Zen 4 у него тоже нет – есть лишь Zen 3, дебютировавшая в ноябре 2020 г., почти пять лет назад. Впрочем наличие Zen 3 объясняется в данном случае не бюджетностью чипа, а тем фактом, что он создавался для сокета AM4, который предназначен для процессоров на архитектурах Zenc первого по третье поколение включительно.

Ryzen 5 5500X3D представляет собой четвертую модель AMD 3D-VCache в линейке Ryzen 5000. По сути, это упрощенная версия процессора Ryzen 5 5600X3D с пониженной с 3,3 до 3 ГГц базовой тактовой частотой. Пиковая частота тоже снижена по сравнению с ним – с 4,4 до 4 ГГц.

По всей видимости, это все отличия между этими двумя моделями. У нового Ryzen 5 5500X3D тоже есть шесть ядер и 12 потоков (по два потока на ядро), да и объемы кэша такие ж, как у Ryzen 5 5600X3D – 384 КБ (L1), 3 МБ (L2) и 96 МБ (L3). Уровень тепловыделения TDP тоже не изменился и составляет 105 Вт.

Кое-что новенькое

Новый Ryzen 5 5500X3D хоть и входит в серию 5500 наряду с процессорами Ryzen 5 5600X3D, Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 7 5800X3D, но отличается от них своей чиплетной компоновкой. Другими словами, он имеет несколько небольших кристаллов на одной подложке вместо одного большого, которые взаимодействуют между собой при помощи специальной соединительной шины – интерконнекта.

Основным рынком распространения нового процессора станет Латинская Америка. Как пишет Tom’s Hardware, это связано с не самой сильной экономикой местных стран.

Однако есть вероятность его появления и в России. AMD ушла из страны весной 2022 г., и теперь все ее процессоры поставляются в российскую розницу средствами параллельного импорта. Однако этот импорт пока не очень справляется с возложенными на него задачами – как сообщал CNews, к концу 2024 г. ввоз в Россию процессоров AMD, равно как и Intel, рухнул приблизительно на 95% год к году, и это только по официальным данным.

Нельзя исключать также, что 5500X3D станет если не последним, то явно одним из последних процессоров для сокета AM4. Это пока единственный CPU такого рода, вышедший в 2025 г., хотя год уже вплотную подошел к своему экватору.

Для сравнения, в 2023 г. AMD выпустила пять новых процессоров для AM4, а годом позже – еще четыре.