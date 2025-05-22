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В России почти полностью остановились поставки процессоров Intel и AMD. Импортозамещение тут не поможет – российских аналогов не существует. Опрос

Импорт процессоров Intel и AMD в Россию по итогам 2024 г. рухнул приблизительно на 95% год к году, и это только по официальным данным. Обе компании ушли из России в 2022 г., теперь их чипы ввозят по параллельному импорту. Отечественных заменителей у них нет – отечественных современных CPU на архитектуре х86 не существует, а имеющиеся в стране чипы на других архитектурах не способны тягаться с ними по производительности.

Были процессоры, и нет процессоров

В России сложилась не самая лучшая ситуация с современными процессорами на архитектуре х86. Отечественных чипов подобного рода не существует, а CPU компаний Intel и AMD в страну почти не завозятся.

Как пишет «Коммерсант», поставки в Россию чипов Intel по итогам 2024 г рухнули на невероятны 95% по сравнению с 2023 г., то есть всего за год. Теперь они исчисляются буквально десятками тысяч в год. Издание приводит приблизительное количество ввезенных в страну чипов за 2024 г. – около 20 тыс. а также указывает объемы импорта в 2023 г. – 443 тыс. 5% от этого количества – в пределах 22,1 тыс.

В денежном выражении объем импорта процессоров Intel сократился столь же сильно – на 94% за год. В 2023 г. было 5,4 млрд руб., в 2024 г. осталось 297 млн руб., отметил источник издания, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Что касается компании AMD, то поставки ее процессоров в 2024 г. упали в натуральном выражении на 81% год к году – с 94 тыс. до всего-навсего 17 тыс. В деньгах падение составило 84% – с 918 млн руб. до 142 млн руб.

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Olivier Collet / unsplash.com
Заменить чипы AMD и Intel в России пока нечем

Напомним, что AMD и Intel остановили свою деятельность в России в марте 2022 г. Intel также попыталась тайно вывезти сотрудников своего российского центра разработок за рубеж, но провалилась с этой затеей. В апреле 2024 г. Intel продала офис в Нижнем Новгороде. Это был крупнейший исследовательский центр в России. В том же 2024 г. Intel получила крупнейший чистый убыток в своей полувековой истории.

Попытка объясниться

Собеседники издания утверждают, что столь необнадеживающие показатели ввоза х86-процессоров в Россию – следствие «неполноты статистики». По их словам, она построена на основе данных «мелких импортеров».

В ФТС сообщили «Коммерсанту», что на сайте службы можно найти информацию, находящуюся в открытом доступе. Однако на деле самые актуальные данные на сайте ФТС датированы январем 2022 г., уточняет издание, поскольку в том же 2022 г. ФТС «закрыла статистику поставок ряда категорий товаров». Публикация статистики была восстановлена только в марте 2023 г., и то лишь частично.

Альтернативы нет

Intel и AMD – крупнейшие в мире поставщики процессоров с архитектурой х86 и к тому же почти единственные. Есть также китайская компания Zhaoxin, за которой стоит фирма Via – бывший конкурент Intel и AMD на рынке процессоров, но ее чипы за пределами КНР малоизвестны.

На CPU AMD и Intel построено подавляющее большинство современных ноутбуков, компьютеров и серверов, в том числе и тех, что выпускают российские бренды. В России нет достойных заменителей этих чипов – отечественные процессоры существуют, но все они пока не в состоянии тягаться с современными Intel Core и тем более с AMD Ryzen и Threadripper по производительности. Для примера, в конце мая 2025 г. AMD выпустила новые чипы Threadripper для ПК и рабочих станций, внутри которых помещается до 96 вычислительных ядер. Производятся эти процессоры по техпроцессам 6 и 4 нм.

Становится хуже

Падение поставок процессоров Intel и AMD в Россию фиксируется не первый год, однако ситуация с течением времени явно усугубляется. Для сравнения, с января по октябрь 2023 г. ввоз чипов этих компаний обвалился на 64–70% год к году. Причины тогда назывались совсем другие – пеняли на избыточную закупку процессоров в 2022 г.

Между тем, запросы российских производителей электроники на поставку иностранных CPU по итогам 2024 г. оказались в несколько раз выше на фоне 2023 г., сообщил изданию директор по развитию бизнеса ГК «Лотос» (поставщик ИТ-оборудования и компонентов) Артур Тимербулатов.

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Однако, по его словам, проблем с поставками процессоров в Россию пока нет. Неназванный топ-менеджер одного из российских производителей вычислительной техники тоже утверждает, что статистика ФТС имеет мало общего с реальностью, и что на самом деле импорт CPU не сократился на 95%, а вырос на 20-30%. «Мы не ощутили роста цен, по сравнению с 2023 г. ситуация с поставками выглядит намного лучше», – заявил он изданию.


Геннадий Ефремов

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