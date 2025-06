Intel: Мы палец о палец не ударим, если потенциальная маржа продукта меньше 50%

Intel решила не заниматься проектами, которые не принесут ей маржу в размере хотя бы 50%. Это официальное заявление одного из топ-менеджеров Intel и часть новой программы ее руководства по поднятию компании с колен. Вот только первая программа провалилась, а нынешняя началась с массовых увольнений.

Утром деньги, вечером процессоры

Компания Intel пересмотрела свое отношение к продуктам, которые она выпускает, и проектам, над которыми работает. Как пишет The Register, отныне «зеленый свет» получат лишь те из них, что потенциально могут принести компании как минимум 50-процентную маржу.

Директор по продуктам Intel и ее несостоявшаяся гендиректор компании Мишель Джонстон Хольтхаус (Michelle Johnston Holthaus) заявила на глобальной технологической конференции Bank of America в начале июня 2025 г., что в перспективе любой продукт компании, в отношении которого она не уверена в достижении 50-процентного профита, не выйдет за рамки чертежной доски, черновика, блокнота для записей и пр. Словом, ход ему не дадут, и он так и останется идеей какого-нибудь инженера или другого сотрудника компании.

Если смотреть на это еще проще, то руководство Intel выделит деньги на разработку того продукта, проекта или технологии, только если работающая над ним команда сможет доказать, что на каждый доллар, потраченный это, принесет не менее двух долларов дохода.

Есть, к чему стремиться

Основная цель которой Intel хочет достичь – это 50-процентная валовая прибыль (gross margin), пишет The Register. Официально она не ставит перед собой такую задачу, утверждает Хольтхаус, но этого от нее ожидают ее акционеры.

Intel Intel на пороге масштабных изменений

«Это то, чего могут добиться наши конкуренты. Нет причин, по которым того же не можем достичь мы», – сказала Хольтхаус.

Однако пока нет гарантии, что 50-процетная валовая прибыль будет отмечена в отчете за II квартал 2025 г. (1 апреля – 30 июня) или в целом за 2025 г. По итогам I квартала 2025 г. (1 января – 31 марта) этот параметр у нее был на уровне 36,9%.

С одной стороны, 13,1% разницы – это сравнительно немного, с другой, тут лучше сравнивать с показателями ее прямых конкурентов. У AMD, единственного соперника Intel на мировом рынке х86-процессоров (если не считать известную только в Китае Zhaoxin) валовая прибыль за первую четверть 2025 г. составила заветные для Intel 50%.

Но с недавних пор Intel производит еще и графические процессоры, а на этом рынке AMD хоть и присутствует, но не главенствует. Бал здесь правит Nvidia, и ее валовая прибыль за I квартал 2025 г. – 60,5%. Так что Intel действительно есть не только к чему стремиться, но и на кого равняться.

Придется все поменять

Новая цель Intel – это «то, что, вероятно, должно было быть у нас и раньше, но оно у нас есть сейчас» (something that we probably should have had before, but we have it now), сказала Хольтхаус. По ее словам добиться этого будет непросто и не получится в одночасье.

«Я думаю, что все наши будущие продукты могут достичь этого. Я думаю, что на самом деле все сводится к тому, что нужно иметь большую дисциплину в жизненном цикле продукта, планируя создание продуктов с первого дня, – отметила она. – Нет причин, по которым мы не можем этого сделать, но есть некоторые вещи, которые нам нужно изменить внутри (компании – прим. CNews)».

Один из способов, с помощью которых Intel надеется это сделать, – избежать необходимости выпуска новых «степпингов». Это небольшие доработки ранее созданных чипов, в которых Intel устраняет недостатки, обнаруженные уже после начала производства.

По словам Хольтхаус, каждый такой «степпинг» стоит компании значительных денег. «Поэтому нам нужно было провести гораздо больше предварительных проверок перед запуском конвейера», – добавила она.

Не удвоил маржу – на выход

Команды сотрудников Intel, не сумевшие доказать, что их продукт сможет принести компании хотя бы 50-процентную маржу, могут остаться без работы, пишет The Register. На это намекнул и новоиспеченный генеральный директор компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), возглавивший ее в начале весны 2025 г.

Во время конференции Intel, посвященной финансовому отчету за I квартал 2025 г., Лип-Бу Тан подробно рассказал о своем плане по оптимизации деятельности компании. В частности, он заявил: «Невозможно обойти тот факт, что эти критические изменения приведут к сокращению численности нашей рабочей силы», — сказал он тогда, добавив, что эти изменения начнутся во II квартале 2025 г. растянутся на несколько месяцев.

CNews сообщал о грядущих увольнениях Intel до публикации этого отчета. Тан не уточнил, скольких людей он заставит искать новую работу, но, по предварительным данным, таковых будет около 20 тыс., а это приблизительно 20% всего штата компании.