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CPU stepping степпинг пошаговое изменение


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Intel: Мы палец о палец не ударим, если потенциальная маржа продукта меньше 50% 1
26.12.2007 Трехъядерные Phenom появятся в марте 1
05.12.2002 SIS планирует представить набор микросхем для Pentium 4 с поддержкой DDR II 1
30.10.2002 Все будущие наборы микросхем Intel будут поддерживать технологию Hyper-Threading 1
20.08.2002 Технология HyperThreading скоро появится в процессорах Intel для ПК 1
01.08.2002 Intel начал выпуск Pentium 4 с меньшим размером кристалла 1
30.11.2001 Motorola обновила процессоры PowerPC G4 1
02.10.2000 В Японии началась продажа новых Celeron 733/766 МГц 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

CPU и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12318 6
Rambus 246 2
AMD - Advanced Micro Devices 4319 1
Motorola Inc 1148 1
Lenovo Motorola 3508 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21222 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1532 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8092 3
Motherboard - South bridge - Южный мост - функциональный контроллер 99 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1424 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1409 2
DDR - Double data rate 2807 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5712 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30629 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 284 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 575 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1518 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10130 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 676 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 3
Intel Springdale 33 2
Intel G чипсет 25 2
Intel Celeron - Серия процессоров 967 2
Intel GV чипсет 18 1
Intel GL чипсет 12 1
Intel GE чипсет 15 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 1
Apple PowerPC 54 1
AMD Phenom 104 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 1
Китай - Тайвань 4049 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 1
Япония 13375 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1367 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1300 2
X-Bit Labs 83 2
Inquirer 463 2
DigiTimes - Издание 1316 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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