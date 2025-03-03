Получите все материалы CNews по ключевому слову
UK Government NPL National Physical Laboratory Национальная физическая лаборатория Великобритании
|03.03.2025
|Легендарный глава Intel: Компанию нельзя дробить, лучше распустить совет директоров 1
|28.12.2012
|Оптика нового поколения: что задумал Пентагон 1
|10.04.2008
|IBM Blue Gene помогает ученым в поиске новых вакцин против ВИЧ 1
|01.08.2005
|Бриллианты снабдят трехмерными "паспортами" 1
|01.08.2005
|Бриллианты снабдят трехмерными "паспортами" 1
UK Government и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM System - IBM Blue Gene - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 69 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 4
|Куба - Республика 363 2
|Великобритания - Лондон 2389 2
|Европа 21817 1
|Израиль - Хайфа 25 1
|Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 1
|New Scientist 1448 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.