Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169984
ИКТ 13239
Организации 10378
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25195
Персоны 72761
География 2756
Статьи 1509
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 843

UK Government NPL National Physical Laboratory Национальная физическая лаборатория Великобритании


03.03.2025 Легендарный глава Intel: Компанию нельзя дробить, лучше распустить совет директоров 1
28.12.2012 Оптика нового поколения: что задумал Пентагон 1
10.04.2008 IBM Blue Gene помогает ученым в поиске новых вакцин против ВИЧ 1
01.08.2005 Бриллианты снабдят трехмерными "паспортами" 1
01.08.2005 Бриллианты снабдят трехмерными "паспортами" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

UK Government и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12228 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1802 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1429 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10825 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12739 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7453 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 69 1
Apple iPhone 6 4862 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Cuenat Alexandre - Кьюнат Александр 2 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 4
Куба - Республика 363 2
Великобритания - Лондон 2389 2
Европа 21817 1
Израиль - Хайфа 25 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 1
Паспорт - Паспортные данные 2529 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1587 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 364 2
Молекула - Molecula 1068 1
Металлы - Никель - Nickel 332 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1212 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5444 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 300 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 281 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1626 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8668 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8793 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4394 1
New Scientist 1448 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 телескопов для наблюдения за планетами

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще