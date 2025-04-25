Искусственный интеллект никому не нужен. Процессоры с ним не продаются – весь мир покупает старые чипы и счастлив. Опрос

Производители процессоров для ПК и ноутбуков сделали ставку на ИИ-чипы и ошиблись. Покупателям такие процессоры оказались не нужны – они обходят их стороной и скупают чипы двухлетней давности без «умных» функций.

Естественный против искусственного

Процессоры для компьютеров, оснащенные функциями искусственного интеллекта, продаются намного хуже, чем того хотелось бы их производителям. Как пишет Tom’s Hardware, покупатели почти не обращают на них внимание и приобретают чипы многолетней давности, в которых ИИ-функций нет и никогда не будет.

Это особенно сильно бьет по компании Intel, которая и без того переживает далеко не самые лучшие времена. В последние месяцы она активно продвигает ИИ-чипы, но все ее усилия идут прахом. Покупатели гораздо охотнее приобретают процессоры семейства Raptor Lake, которому более двух лет.

Intel официально признала этот факт. Также она отметила, что процессоры Raptor Lake стоят дешевле более современных Lunar Lake и Meteor Lake, в которых искусственный интеллект наличествует.

И снова дефицит

Интерес покупателей к старым чипам Intel и одновременное их равнодушие к новым CPU компании привели к тому, что Intel не в состоянии обеспечить нужные объемы выпуска популярных процессоров. Руководитель клиентского подразделения Intel Мишель Джонтстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) сообщила, что спрос на процессоры с техпроцессом Intel 7 действительно сейчас очень востребованы, настолько, что Intel столкнулась с дефицитом производственных мощностей.

Niek Doup / Unsplash Intel поставила не на ту технологию

Intel 7 используется не только в Raptor Lake, но и в Alder Lake – семействе процессоров Core 12 поколения. Как сообщал CNews, оно увидело свет в ноябре 2021 г. Эти процессоры являются первыми гибридными чипами за всю историю Intel – в них содержатся одновременно и энергоэффективные ядра, и высокопроизводительные.

Опять виноват Трамп?

Холтхаус заявила, что повышенный интерес потребителей к процессорам предыдущих поколений является следствием современной макроэкономики. Она упомянула также некие «тарифы». Вероятнее всего, речь о торговых пошлинах Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), весной 2025 г. навязавшего торговую войну едва ли не всему миру. CNews писал, что из-за них одни компании приостановили поставки компьютеров в США, а другие спешно ищут новые страны для размещения производства среди тех, против которых пока не введены повышенные пошлины.

Холтхаус добавила, что современные процессоры Meteor Lake и Lunar Lake стоят ощутимо дороже не только для конечных потребителей, но и для самих производителей техники в сравнении с Raptor Lake и тем более Alder Lake. Также она была вынуждена открыто признать, что ставка искусственный интеллект в процессорах для пользовательских ПК и ноутбуков не сыграла – ИИ так и не стал драйвером роста продаж в потребительском сегменте. Пользователи не видят смысла в переплате за эти функции.

Идти только вперед

Откровенно слабые продажи процессоров Meteor Lake и Lunar Lake, похоже, никак не повлияли на решение Intel продолжать выпускать процессоры с искусственным интеллектом. Более того, компания, по всей видимости, не намерена даже перекраивать график их выхода.

Tom’s Hardware пишет, что процессоры серии Panther Lake, которые компания ранее планировала выпустить в конце 2025 г., должны выйти точно в срок. Это подтвердила и непосредственно Хольтхаус, заявив, что Intel ждет от этой серии коммерческого успеха и более широкого принятия потребителями.

Напомним, что Intel – один из двух игроков на рынке х86-процессоров для ПК, серверов и ноутбуков. Ее давний конкурент, AMD, делает ставку не на искусственный интеллект, а на производительность и современные техпроцессы, к тому же ее процессоры зачастую стоят дешевле прямых аналогов от Intel.



