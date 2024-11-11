Весь мир остался с носом. США, Китай и прочие страны не получат самого передового производства чипов из-за хитрого азиатского закона

Власти Тайваня на уровне закона запретили TSMC выпускать 2-нанометровые микросхемы где-либо за пределами страны. Это особенно бьет по США, которые еще в 2020 г. договорились с TSMC о строительстве передовой фабрики в Аризоне. Также это неприятная новость для Китая, который тоже остро нуждается в современном производстве. Процесс близится к завершению, но этот завод не сможет производить микросхемы по более современной топологии, чем 3 нм.

Руки прочь от техпроцесса

Тайваньская компания TSMC, являющаяся крупнейшим в мире контрактным производителем полупроводников, лишилась возможности выпускать микросхемы по 2-нанометровым нормам за пределами Тайваня. Как пишет Tom’s Hardware, о запрете объявил лично министр экономики Тайваня Цзи Хуэй Ко (J.W. Kuo) со ссылкой на законодательство страны.

TSMC выпускает микросхемы для огромного числа клиентов, включая американские компании Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm и многие другие. Ее доля глобального рынка контрактного производства – более 50%, и пока что только она сумела полностью освоить массовое производство по топологии 3 нм, являющегося на момент выпуска материала самым передовым.

TSMC уже вплотную подобралась к 2 нм, и все ее основные клиенты, в особенности Apple, ждут, пока заработает новая производственная линия. Но теперь выпуск 2-нанометровых чипов будет возможен только в Тайване.

Удар по всему миру

В числе тех, кто с высокой долей вероятности пострадает от новых лимитов, может оказаться Китай. Эта страна очень нуждается в современном полупроводниковом производстве в пределах своих границ, но у нее с Тайванем в настоящее время весьма напряженные отношения. Не исключено также, что власти Тайваня, объявляя о запрете, прицельно били по США, пишет Tom’s Hardware. В этой стране с весны 2020 г. ведется строительство новой фабрики TSMC (в штате Аризона). Работы по ее возведению и оснащению не обходятся без проблем, в особенности с кадровым составом, но на нее возлагаются очень большие надежды. В частности, американские клиенты TSMC могли бы отправлять заказы именно на этот завод.

Стоит отметить, что новый запрет Тайваня не распространяется на строительство новых заводов за пределами страны. TSMC вольна возводить фабрики, где пожелает, но условие о запрете выпуска 2-нанометровых микросхем будет едино для всех заводов компании вне границ Тайваня.

TSMC действительно планировала освоить 2-нанометровое производство в Аризоне, и сделать это она собиралась ближе к концу нынешнего десятилетия, то есть в ближайшие пять лет. Таким образом, тайваньские власти сыграли на опережение.

Нельзя, но все-таки можно

Министр экономики Тайваня в рамках заседания Экономического комитета в Тайбэе (Тайвань) заявил: «Поскольку на Тайване действуют соответствующие правила для защиты собственных технологий, TSMC в настоящее время не может производить 2-нм чипы за рубежом». Но в то же время он подчеркнул, что со временем запрет именно на 2 нанометра будет снят.

Это не означает, что сам запрет носит временный характер, или что Тайвань планирует внести коррективы в действующее законодательство. Логика здесь немного в другом: ограничения распространяются не конкретно на топологию 2 нм, а в принципе на самую продвинутую топологию, которая есть в активах TSMC.

Сейчас это 2 нм, и то эти нормы пока еще не до конца освоены. С течением времени на смену 2 нм придет еще более тонкий техпроцесс – тонущая американская Intel, к примеру, уже вовсю «продает» акционерам и будущим клиентам существующие лишь на бумаге 1,8-нанометровые нормы, имея в распоряжении лишь максимум 10-нанометровое производство.

Когда TSMC освоит что-то более современное, нежели 2 нм, запрет на выпуск чипов по этой технологии за пределами границ Тайваня будет отменен.

Главное – дать обещание

TSMC как крупная корпорация во многом зависит от изменений на мировой политической арене. Повторный приход к власти в США Дональда Трампа (Donald Trump), который уже был американским Президентом во время заключения контракта на строительство фабрики в Аризоне, может привести к 10-процентному росту таможенных пошлин в США.

Не комментируя ничего по поводу именно 2 нм, председатель Ассоциации полупроводниковой промышленности Тайваня (TSIA) и старший вице-президент TSMC Клифф Хоу (Cliff Hou) поспешил заявить, что сотрудничество между Тайванем и США не будет нарушено политическими изменениями. Хотя могут потребоваться определенные корректировки, основное партнерство остается стабильным и прочным, как и на протяжении десятилетий. Какие именно изменения могут потребоваться, Хоу уточнять не стал.