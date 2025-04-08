«СберКорус» и дистрибьютор «Маркет Лайн» увеличили объем трафика электронных документов на 10%

По данным аналитиков «СберКорус» показатель переданных электронных документов дистрибьютора «Маркет Лайн» в сервисах «Сфера Торговля» и «Сфера Документы» в I квартале 2025 г. на 10% больше, чем за аналогичный период в 2024 г. – компания расширила точки сбыта продукции.

Дистрибьютор молочной группы товаров «Маркет Лайн» работает c EDI/ЭДО-документацией в сервисах «СберКорус» «Сфера Торговля» и «Сфера Документы» более 10 лет.

Компания «Маркет Лайн» обменивается электронными документами с контрагентами – поставщиками и покупателями. Основными типами передаваемых по EDI/ЭДО документов и данных стали: заказ, ответ на заказ, уведомление об отгрузке, уведомление о приемке, универсальный передаточный документ (УПД), универсальный корректирующий документ (УКД), каталоги цен и акты.

Сервис «Сфера Торговля» обеспечивает автоматизацию всей цепочки документов между торговыми сетями и ритейлерами, позволяет оперативно уведомлять партнеров о новых заказах и контролировать документооборот по всей цепочке поставок.

«Мы работаем с компанией «Маркет Лайн» с 2013 г. Наше многолетнее сотрудничество доказывает доверие клиентов к «СберКорус» как к надежному партнеру в цифровой трансформации бизнеса. Постоянное улучшение продуктов и непрерывная клиентская поддержка – основополагающие направления развития нашей компании. Наши цифровые решения обеспечивают бесперебойную работу бизнеса, что особенно важно для ритейлеров», ― отметил коммерческий директор «СберКорус» Андрей Коченков.

«Сфера Торговля» – это сервис для безопасного обмена коммерческими документами между поставщиками и торговыми сетями. Существует пять основных видов таких документов: заказ, подтверждение заказа, уведомление об отгрузке, уведомление о получении.