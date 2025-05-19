Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

«СберКорус» представил обновленную версию сервиса «Сфера Перевозки»

Оператор электронного документооборота «СберКорус» представил обновления в сервисе для учета и автоматизации логистических процессов и обмена электронными документами «Сфера Перевозки». Новая версия продукта уже доступна для пользователей. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Новая версия направлена на улучшение работы сервиса и включает в себя важные обновления и соответствует последним регуляторным требованиям.

Регуляторные изменения

Добавлена строка 5А в УПД 5.03 – теперь в веб-интерфейсе сервиса пользователи могут формировать и отправлять контрагентам актуальную версию УПД.

Представлен обновленный формат электронной заказ-заявки – теперь в документе элемент «Сведения электронной доверенности» можно заполнять данными машиночитаемой доверенности (МЧД) согласно требованиям законодательства.

Нововведения для более удобной работы сервиса

Установлен лимит выдачи и использования уникальных идентификаторов документа (УИД) из пула ГИС ЭПД. Это обновление позволяет пользователям использовать идентификаторы в равном объеме в пределах лимитов – теперь УИД назначается только для тех документов, которые успешно прошли валидацию в системе. Для этого доработан функционал автоматического назначения УИД из пула ГИС ЭПД для электронных путевых листов (ЭПЛ) и электронных заказ-заявок.

Настроено получение всех титулов электронной транспортной накладной (ЭТрН) формата ГИС ЭПД (от титула №1 до титула №7) для новых грузополучателей в случае переадресовки. Это значит, что грузополучатель, подключенный к сервису интеграции, автоматически получает полный комплект документов, если он был переадресован на его имя.

Улучшение работы и исправление недочетов

Налажено корректное отображение титулов №3 и №4 транспортной накладной в мобильном приложении при переадресовке.

Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR
Безопасность

Установлен формат UTC для отображения даты и времени на формах просмотра «Запроса» в электронной транспортной накладной.

Формы и титулы электронного путевого листа приведены к общим стандартам и стилю компании.

«Текущие обновления сосредоточены на улучшении пользовательского опыта клиента – более удобную и устойчивую работу с электронными транспортными документами и устранение пробелов в работе сервиса, а также на регуляторные изменения, на которые критически важно оперативно реагировать в нашей отрасли», ― отметил коммерческий директор «СберКорус» Андрей Коченков.

«Сфера Перевозки» — это сервис для учета и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках и обмена перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Решение представляет собой мобильное приложение для водителя и личный кабинет грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет клиенту контролировать процесс доставки товара и перевести в электронный вид такие типы документов, как транспортная накладная, заказ-заявка, реестр рейсов (автоматическое согласование списка рейсов) и универсальный передаточный документ на транспортные услуги (закрывающий пакет документов, на основании которого производится оплата рейса), путевой лист, экспедиторские расписки и поручения экспедитору. Также с помощью расширенного поиска можно найти нужный документ по его номеру и статусу, контрагенту и водителю, который везет груз или пассажиров. Интеграция сервиса возможна с любой учетной системой. При этом подписанный ЭП электронный документ является юридически значимым и может передаваться в ФНС и другие госорганы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как банк ВТБ использует DION для эффективных коммуникаций и предлагает его клиентам

По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми

Иван Кривошапкин, РЦИТ Якутии: В ближайшем будущем стоит ожидать полного импортозамещения оставшихся зарубежных продуктов

Android превратят в «убийцу» Windows и персональных компьютеров. Опрос

IVA MCU сегодня и завтра: как российская платформа видеконференцсвязи изменилась за год и что ждет ее впереди

Древние и дырявые Windows десятилетиями управляют критически важными системами по всему миру. От них зависят жизни людей. Опрос

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153