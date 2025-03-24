Игроки пивного рынка смогут отправлять документы в систему маркировки «Честный знак» с помощью «СберКорус»

Теперь пивоваренные компании и поставщики пива могут передавать сведения об обороте товаров для проверки и фиксации в системе маркировки прямо в сервисе Сфера Документы от «СберКорус». Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Чтобы соблюдать требования законодательства, перед перемещением товаров из категории «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» нужно отправить сведения об их обороте в государственную систему маркировки товаров «Честный знак» для предварительной проверки: с 1 марта 2025 г. — об обороте пива и слабоалкогольных напитков в кегах, произведенных с 1 марта 2025 г.; с 1 сентября 2025 г. — об обороте пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке, произведенных с 1 сентября 2025 г.

Подача информации должна осуществляться в формате универсального передаточного документа (УПД).

«СберКорус» реализовал поддержку передачи УПД в ГИС МТ для предварительной проверки через сервис обмена юридически значимыми электронными документами «Сфера Документы» – как в веб-версии, так и в интеграционной модели.

Решение «СберКорус» позволяет производителям и дистрибьютерам автоматизировать передачу данных в «Честный знак» через сертифицированный канал обмена документами, сократить время на контроль прохождения фиксации перед отправкой УПД контрагенту, а также обеспечить соответствие законодательным требованиям.

Для этого при стандартной отправке УПД необходимо только указать дополнительные параметры, говорящие о необходимости проверки информации о товарах в ГИС МТ. После получения успешного статуса от ГИС МТ документ автоматически будет отправлен получателю. Информацию о статусе проверки в ГИС МТ также можно получить в «Сфера Документы».

«Система маркировки обеспечивает прозрачность товарооборота, помогает поставщикам соблюдать законодательство и защищает рынок от контрафакта, повышая доверие потребителей. «СберКорус», как один из первых операторов ЭДО, уже выполняет эти требования, поддерживая клиентов в адаптации к новым нормам и выступая за честную конкуренцию», – сказали представители ЦРПТ (Оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

«Маркировка пива и пивных напитков помогает снизить долю нелегальной продукции и повысить прозрачность поставок. Надежная передача данных в систему «Честный знак» критична для стабильной работы на рынке. «СберКорус» помогает бизнесу работать в полном соответствии с законодательством и адаптироваться к новым требованиям», – отметил генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.