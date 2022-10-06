Электронный документооборот российских торговых сетей вырос на 11% за две недели

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» зафиксировала значительный рост обмена электронными документами и данными между российскими торговыми сетями и их поставщиками. Это может указывать на наращивание объема поставок товаров в российские магазины, сообщили CNews представители «Сберкорус».

Об этом свидетельствуют данные об объеме заказов, отправленные через систему «Сфера EDI», установленную в 232 торговых сетях и у 3 500 их поставщиков из 80 регионов России, среди которых «Ашан», «Красное и белое», «О’кей», «Дикси», «Лента», «Магнит»,«Утконос» и другие.

По данным системы, количество документов с заказами товаров для магазинов с 22 сентября по 6 октября 2022 г. увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Среднее количество документов с заказами выросло с 2 864 до 3 165 на одного поставщика в день. При этом важно отметить, что рост вызван не подключением к системе новых поставщиков или торговых сетей, а увеличением количества заказов от уже подключенных компаний.

Самый большой рост зафиксирован в поставках хлеба (+20%), есть также небольшой прирост по молочной продукции (+8%), а вот по мясу, наоборот, идет сокращение числа поставок (-6%). Самое значительное падение заказов (-12%) торговых сетей у поставщиков пришлось на сегмент непродовольственных товаров (бытовая химия, косметика и пр.).

«Такой рост количества и объема поставок в магазины не типичен для текущего времени года, считать его сезонным нельзя. Однако мы видим, что растет спрос в том числе на базовые товары (хлебобулочные изделия, молочные продукты). Вместе с этим торговые сети могут пополнять запасы товаров, которые часто оказываются востребованы нашими гражданами в период неопределенности, например, в начале пандемии мы видели, как быстро растут продажи круп, продуктов длительного хранения и медицинских товаров. Сейчас идут похожие процессы», — рассказал руководитель проектов EDI в «Сберкорус» Александр Белобров.

EDI-система электронного обмена данными нужна ритейлерам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот и учет при оформлении заказов и доставке товаров в магазины. EDI-система «Сфера EDI» разработана компанией «Сберкорус» самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории России и защищены современными средствами киберзащиты.

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С марта 2022 г. «Сберкорус» перевел на «Сфера EDI» более 90 федеральных и региональных торговых сетей и 1200 их поставщиков. Общий объем переведенного документооборота превысил 3 млн документов.

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«Сберкорус» — цифровая платформа для компаний и физических лиц. В 2004 г. компания «КОРУС консалтинг СНГ» стала первым в России оператором электронного документооборота, а в 2012 г. вошла в экосистему Сбербанка и сменила название, сохранив за собой все свои технологии и разработки. Выручка компании в 2021 г. составила 4,1 млрд руб.