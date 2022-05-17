Разделы

Ритейл Розница Документооборот
|

«Сберкорус» и «Азбука вкуса» подключили поставщиков к российской системе обмена электронными документами

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и торговая сеть «Азбука вкуса» создали возможность обмена электронными документами с поставщиками с помощью российской системы «Сфера EDI». Уже переведено 85% документооборота ритейлера.

Объем обмена электронными документами «Азбуки вкуса» и ее поставщиков в сервисах «Сберкорус» вырос с 2019 на 22%. В компаниях предполагают, что после подключения к системе «Сфера EDI» рост объема электронного документооборота в торговой сети продолжится еще более высокими темпами.

Перевод компаний на российское программное обеспечение поможет создать устойчивые и полностью защищенные от внешнего влияния бизнес-процессы, обеспечивающие надежность и полноту работы всего российского бизнеса.

MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами
Цифровизация

«EDI-система электронного обмена данными нужна магазинам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот и учет при оформлении заказов и доставке товаров в магазины. Перевод торговых площадок на российское программное обеспечение поможет обеспечить надежность и полноту поставок товаров в магазины. Система «Сфера EDI» разработана компанией «Сберкорус» самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории РФ и надежно защищены современными средствами киберзащиты», — сказал руководитель проектов EDI в «Сберкорус» Александр Белобров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

iPhone настигла злая карма. Юная китайская компания в два счета выбросила Apple из тройки лидеров российского рынка

«Мегафон» начинает продавать подержанные смартфоны

Старейший российский интернет-магазин устроит россиянам серийное импортозамещение

Россияне не от хорошей жизни научились выменивать новые смартфоны на старые

Россию постигли новые ограничения. Теперь производители смартфонов не поставляют их в долг, а требуют полную предоплату

В России бешеный рост цен на технику. В один миг все подорожало на 30%

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Ищем самый недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы российских операторов

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще