«Сберкорус» и «Азбука вкуса» подключили поставщиков к российской системе обмена электронными документами

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и торговая сеть «Азбука вкуса» создали возможность обмена электронными документами с поставщиками с помощью российской системы «Сфера EDI». Уже переведено 85% документооборота ритейлера.

Объем обмена электронными документами «Азбуки вкуса» и ее поставщиков в сервисах «Сберкорус» вырос с 2019 на 22%. В компаниях предполагают, что после подключения к системе «Сфера EDI» рост объема электронного документооборота в торговой сети продолжится еще более высокими темпами.

Перевод компаний на российское программное обеспечение поможет создать устойчивые и полностью защищенные от внешнего влияния бизнес-процессы, обеспечивающие надежность и полноту работы всего российского бизнеса.

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«EDI-система электронного обмена данными нужна магазинам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот и учет при оформлении заказов и доставке товаров в магазины. Перевод торговых площадок на российское программное обеспечение поможет обеспечить надежность и полноту поставок товаров в магазины. Система «Сфера EDI» разработана компанией «Сберкорус» самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории РФ и надежно защищены современными средствами киберзащиты», — сказал руководитель проектов EDI в «Сберкорус» Александр Белобров.