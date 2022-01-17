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«Сберкорус» завершил перевод «Мираторга» на электронный обмен данными с оптовыми покупателями

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила внедрение своего решения для электронного обмена данными и документами «Сфера EDI» в компании «Мираторг», российском производителе мясной продукции.

Теперь производственные и торговые подразделения компании могут обмениваться электронными документами. Более 90 супермаркетов торговой сети «Мираторг» перешли на передачу документов от заказа до универсального передаточного документа (УПД) своим поставщикам, главным из которых является «Мираторг».

Ежемесячно фирменная торговая сеть «Мираторг» направляет около 30 тыс. электронных заказов своему ключевому поставщику.

Благодаря внедрению решения «Сфера EDI» «Мираторг» смог значительно сократить затраты на поддержку документооборота за счет улучшения качества сервиса. Например, значительно упростилось хранение и архивирование документов прошлых периодов. Храня документы на своих серверах, «Сберкорус» значительно упрощает получение этих документов. Благодаря качественному и своевременному документообороту покупатели «Мираторг» могут быть уверены в том, что нужный товар всегда будет на полке в достаточном количестве.

«Важную роль в успешной работе производителя с торговой сетью играет скорость реакции на вызовы. Рынок ритейла динамичный и высококонкурентный, тут важно быть первым во всем. А главным помощником в деле ускорения работы и в гонке за покупателя становятся цифровые решения, такие как «Сфера EDI» от «Сберкорус». Я уверен, что новое решение поможет компании «Мираторг» успешнее конкурировать на своем рынке», — сказал руководитель сопровождения ключевых клиентов компании «Сберкорус» Константин Степанов.

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