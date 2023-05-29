«Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников агрохолдинга «Прогресс-агро»

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» завершила внедрение кадрового электронного документооборота (КЭДО) для работников российского агрохолдинга «Прогресс-агро». К сервису КЭДО «Сберкорус» подключено 1000 работников, которые уже оформили более 500 электронных кадровых документов. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

«Прогресс-агро» перевела на кадровый ЭДО работников офиса и планирует до конца 2023 г. перевести весь персонал, в том числе сотрудников сельхозпроизводств и сезонных рабочих во всех населенных пунктах присутствия компании.

Первой целью внедрения КЭДО в компании стала унификация и стандартизация документооборота во всей группе компаний, что помогло снизить время на оформление документов и оптимизировать процессы документооборота.

После внедрения КЭДО, компания значительно сократила трудозатраты и время работников на оформление документов и ознакомление, покупку бумаги и расходных материалов, почтовые расходы и курьерскую доставку.

Внедрение КЭДО в «Прогресс-агро» началось в июне 2022 г. На первом этапе прошло оформление всех необходимых локальных нормативных документов, включая получение согласий работников на использование сервиса, далее - внедрение системы и интеграция с внутренними учетными системами компании.

«Наша главная задача состоит в масштабировании КЭДО на более чем 4000 наших работников, которые трудятся вне офиса, в том числе работают в полях, на фермах и в торговых точках. Это поможет нам на всех этапах кадрового документооборота контролировать соблюдение всех норм трудового законодательства и быть на 100% уверенными в соблюдении всех прав и обязанностей как работника, так и нас как работодателя. Я уверена, что проект цифровизации кадровых процессов станет драйвером внедрения цифровых решений во всех направлениях работы компании в целом», — сказала руководитель направления администрирования и оплаты труда «Прогресс-агро» Александра Климович.

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«Привычка к использованию кадрового ЭДО в России только начинает формироваться. Сейчас цифровизацией кадрового документооброта занимаются передовые и технически развитые компании, лидеры своих индустрий и отраслей. В этих компаниях высоко ценят время и знают, что ускорение бизнес-процессов и сокращение трудозатрат становятся не только способом сэкономить деньги, но и выигрывать в острой конкурентной борьбе. Однако, я уверен, что в ближайшие полтора-два года КЭДО придет в каждую третью компанию в России, так как выгоды от его внедрения очевидны. Также нельзя исключать введения государством обязательного оформления кадровых документов в электронном виде, как это уже сейчас происходит с транспортными документами», — отметил директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

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Ранее сервис КЭДО «Сберкорус» был включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре № 15727 внесена 5 декабря 2022 г.

Сервис кадрового электронного документооборота (КЭДО) запущен «Сберкорус» в апреле 2021 г. Сегодня среди пользователей КЭДО есть картографический сервис 2GIS, торгово-производственная компания Стандартпарк, международная производственная компания Essity, ИТ-компания Weigandt Consulting, электротехническая компания Эlevel и еще 110 компаний. С момента запуска в сервисе отправлено 62 тыс. юридически значимых документов.