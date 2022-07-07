«Сберкорус» перевела сеть супермаркетов «Кировский» на свою систему обмена документами

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» создала возможность обмена электронными документами с контрагентами для сети супермаркетов «Кировский» с помощью полностью российской системы «Сфера EDI».

Сеть супермаркетов «Кировский» насчитывает 172 магазина и торговых центра в Екатеринбурге и Свердловской области, в которых ежемесячно совершается 5 млн покупок. «Сфера EDI» уже используется в «Кировском» для автоматизации заказов продукции у более 100 поставщиков, среди которых: Danone, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Мираторг» и другие.

В 2021 г. объем обмена электронными документами «Кировского» и его поставщиков в сервисах «Сберкорус» дошел до 1,5 млн документов. После подключения к системе «Сфера EDI» ожидается дальнейший рост электронного документооборота. Все настройки новой системы уже проведены, создана готовность к электронному обмену документами и данными с помощью полностью российского программного обеспечения.

Перевод компаний на российское программное обеспечение поможет создать устойчивые и полностью защищенные от внешнего влияния бизнес-процессы, обеспечивающие надежность и полноту работы всего российского бизнеса.

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«Расходы, связанные с бумагой, печатью, размножением, хранением, почтовыми отправлениями и поиском документов, сократились при переходе на «Сфера EDI», что снизило трансакционные издержки нашей сети на 15%, кроме того, система помогла ускорить бизнес-циклы на 10% и сократить количество транзакций с ошибками на 15-20%», — сказал руководитель отдела информационных систем группы компаний «Кировский» Константин Чудинов.

«EDI-система электронного обмена данными нужна магазинам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот и учет при оформлении заказов и доставке товаров в магазины. Перевод торговых площадок на российское программное обеспечение поможет обеспечить надежность и полноту поставок товаров в магазины. Система «Сфера EDI» разработана компанией «Сберкорус» самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории РФ и надежно защищены современными средствами киберзащиты», — сказал руководитель проектов EDI в «Сберкорус» Александр Белобров.