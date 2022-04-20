«СберКорус» запустил платформу импортозамещения программ и оборудования для всех видов бизнеса

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «СберКорус» запустила платформу импортозамещения, где любая компания может выбрать российское программное обеспечение и оборудование взамен иностранного. Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

За первые месяцы 2022 г. «СберКорус» завершил 11 комплексных проектов внедрения российского программного обеспечения и поставки оборудования отечественного производства в крупнейших российских компаниях. Общая сумма проектов превысила 150 млн руб.

На платформе собраны российские аналоги большинства распространенных видов оборудования и программ для всех видов бизнеса. Любая компания может собрать индивидуальный портфель программ и организовать комплексное единовременное внедрение необходимого софта и оборудования.

Представленные на платформе программы разделены по отраслям бизнеса и области применения. Например, оборудование Cisco, NEC, Dell, Intel, HP замещается поставками от Aquarius и Baikal Electronics, Yadro, iRU, Depo, Vecom. Программы для офиса от Microsoft Office можно заменить на «Битрикс-24», «Мой офис» или «Р7-офис». Управление проектами и командами от Atlassian JIRA, Trello, Asana, Monday, Notion, Wrike можно легко заменить на «Битрикс-24». Технологии в HR от SAP HR и Oracle HSM заменяются на «1С.Зарплата», управление персоналом и кадровый учет (HRM) и КЭДО «СберКорус». Заменой сервисам для общения команды, таким как Slack или Zoom могут стать мессенджер Dialog Enterprise и сервисы видеоконференций Jazz by Sber и QuickUp.

Всего на платформе представлен 71 российский продукт, который может заменить 122 иностранных программных продукта. 124 функциональных бизнес процесса в компаниях уже сейчас можно перевести на российские аналоги с помощью «СберКорус». Например, в 2021 г. «СберКорус» внедрил продуктов и решений компании «1С» на 267 млн руб. и произвел поставок оборудования на 167 млн руб., в портфеле компании 12 поставщиков российского оборудования.

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Главная особенность платформы импортозамещения «СберКорус» — возможность создать индивидуальный план перехода на российское ПО и оборудование под нужды конкретной компании. Это происходит с помощью выбора только нужных программ и объединения их в единый комплекс внедрения. Такой подход поможет компаниям обеспечить стабильность и долгосрочную надежность работы всех бизнес-процессов.

Переход на российские программы и оборудование происходит поэтапно: моделирование решения под цели компании, разработка графика внедрения, а после формирования тестовой команды специалистов «СберКорус» и внедрения проекта обеспечивается постоянная техническая поддержка.

«Замещение иностранных программ и оборудования гарантирует стабильную работу бизнеса и снимает проблемы зависимости от иностранного ПО и оборудования, растущих затрат на лицензии в иностранной валюте и риски для безопасности данных. “СберКорус” обеспечит комплексную разработку проекта перехода на российское ПО и перевод ИТ-инфраструктуры компании без рисков для бизнеса и остановки процессов, а это для бизнеса самое важное», — сказала представитель департамента продуктов и развития бизнеса «СберКорус» Ксения Хизова.