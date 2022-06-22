«Сберкорус» подключил «Красное и белое» к своей системе обмена документами с поставщиками

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» создала возможность обмена электронными документами с контрагентами для сети магазинов “Красное и Белое” с помощью полностью российской системы «Сфера EDI». Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

«Красное и белое» использует разные решения для электронного документооборота от «Сберкорус» с 2014 г. Все настройки новой системы уже проведены, создана готовность к электронному обмену документами и данными с помощью полностью российского программного обеспечения.

Перевод компаний на российское программное обеспечение поможет создать устойчивые и полностью защищенные от внешнего влияния бизнес-процессы, обеспечивающие надежность и полноту работы всего российского бизнеса.

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«EDI-система электронного обмена данными нужна магазинам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот и учет при оформлении заказов и доставке товаров в магазины. Перевод торговых площадок на российское программное обеспечение поможет обеспечить надежность и полноту поставок товаров в магазины. Система “Сфера EDI” разработана компанией “Сберкорус” самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории России и надежно защищены современными средствами киберзащиты», — сказал руководитель проектов EDI в «Сберкорус» Александр Белобров.