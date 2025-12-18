ИИ-ассистент заработал в сервисе юридически значимого ЭДО «СберКорус»

В сервисе для юридически значимого электронного документооборота между организациями «Сфера Документы» компании «СберКорус» интегрирован ИИ-ассистент.

Новый инструмент доступен в формате чат-бота во вспомогательном диалоговом окне в пользовательском интерфейсе для юридически значимого обмена электронными документами с контрагентами «Сфера Документы».

Основные функции ИИ-ассистента включают: ответы на вопросы по работе с сервисом ЭДО и помощь в освоении пользователями его функционала; подсказки, где найти нужный раздел интерфейса или подходящий инструмент для работы; консультации по типовым пользовательским сценариям работы в сервисе и помощь в избежании распространённых ошибок и задержек при обмене электронными документами; круглосуточный доступ, обеспечения непрерывной поддержки пользователей без ожидания ответа техподдержки сервиса.

«ИИ-ассистент сделает для клиентов работу с документами более эффективной и удобной. Он автоматически подскажет нужные шаги, покажет оптимальный маршрут и поможет быстро найти ответы на типовые вопросы. В дальнейшем мы планируем расширить его возможности – ассистент сможет предоставлять персональные рекомендации и сопровождать пользователей в выполнении бизнес‑процессов полностью: например, сформировать первичные документы или завести заявку в Jira, или Naumen», – отметил Андрей Коченков, коммерческий директор «СберКорус».

ИИ-ассистент уже используют в пилотном режиме в продукте «Сфера Документы». За первую неделю своей работы он обработал более 250 обращений пользователей и ответил более, чем на 800 вопросов клиентов, помог ускорить решение типовых вопросов и получил высокие оценки за точность и удобство взаимодействия.