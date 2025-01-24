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Прогресс Агро

Прогресс Агро

ГК «Прогресс Агро» объединяет компании, занимающиеся животноводством, растениеводством, переработкой и ритейлом в восьми районах Кубани со штаб-квартирой в городе Усть-Лабинске. Группа входит в отраслевой перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В качестве основных культур направления растениеводства выступают пшеница, ячмень, подсолнечник, соя, кукуруза и сахарная свекла. Направление животноводства представлено высокоавтоматизированными молочно-товарными фермами и свинотоварными комплексами. В состав Группы входят сахарный и мясоперерабатывающий заводы. Для увеличения доли переработанной продукции и эффективности производства Группа развивает такие направления деятельности, как семеноводство (селекция гибридов семян кукурузы и подсолнечника), переработка и хранение зерна, переработка молока. Также в рамках усиления вертикальной интеграции был открыт завод по производству полипропиленовой упаковки и запущена собственная торговая сеть «Моя Станица».


24.01.2025 ГК «Прогресс Агро» продолжает внедрение искусственного интеллекта в работу агрономов 1
25.07.2024 Искусственный интеллект на страже урожая 4
08.08.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников «Истринской сыроварни» 1
29.05.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников агрохолдинга «Прогресс-агро» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Прогресс Агро и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 1
Цифровая Траектория - Weigandt Consulting - Вайгандт Консалтинг 6 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 1
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 10 1
Сбер - СберАвто 30 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 809 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3160 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6971 1
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3823 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12026 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21772 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 102 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1329 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 380 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2292 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1232 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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