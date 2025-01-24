ГК «Прогресс Агро» объединяет компании, занимающиеся животноводством, растениеводством, переработкой и ритейлом в восьми районах Кубани со штаб-квартирой в городе Усть-Лабинске. Группа входит в отраслевой перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В качестве основных культур направления растениеводства выступают пшеница, ячмень, подсолнечник, соя, кукуруза и сахарная свекла. Направление животноводства представлено высокоавтоматизированными молочно-товарными фермами и свинотоварными комплексами. В состав Группы входят сахарный и мясоперерабатывающий заводы. Для увеличения доли переработанной продукции и эффективности производства Группа развивает такие направления деятельности, как семеноводство (селекция гибридов семян кукурузы и подсолнечника), переработка и хранение зерна, переработка молока. Также в рамках усиления вертикальной интеграции был открыт завод по производству полипропиленовой упаковки и запущена собственная торговая сеть «Моя Станица».