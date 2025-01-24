Прогресс Агро
ГК «Прогресс Агро» объединяет компании, занимающиеся животноводством, растениеводством, переработкой и ритейлом в восьми районах Кубани со штаб-квартирой в городе Усть-Лабинске. Группа входит в отраслевой перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В качестве основных культур направления растениеводства выступают пшеница, ячмень, подсолнечник, соя, кукуруза и сахарная свекла. Направление животноводства представлено высокоавтоматизированными молочно-товарными фермами и свинотоварными комплексами. В состав Группы входят сахарный и мясоперерабатывающий заводы. Для увеличения доли переработанной продукции и эффективности производства Группа развивает такие направления деятельности, как семеноводство (селекция гибридов семян кукурузы и подсолнечника), переработка и хранение зерна, переработка молока. Также в рамках усиления вертикальной интеграции был открыт завод по производству полипропиленовой упаковки и запущена собственная торговая сеть «Моя Станица».
Прогресс Агро и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 36 2
|Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 93 1
|Думикян Арсен 18 2
|Рагозин Леонид 1 1
|Климович Александра 1 1
|Власова Нона 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144361 3
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
|Европа 21772 1
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