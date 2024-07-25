Искусственный интеллект на страже урожая

В ГК «Прогресс Агро» продолжается внедрение цифровых технологий в деятельность агрохолдинга. Очередным этапом этого процесса стало использование искусственного интеллекта при возделывании озимой пшеницы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Прогресс Агро».

С 1 февраля по 23 июня 2024 г. на базе АО «Рассвет», входящем в ГК «Прогресс Агро», прошел эксперимент дифференцированного внесения азотных удобрений по модели искусственного интеллекта на двух полях площадью 83 и 68 га. Основной задачей проекта стала разработка с помощью ИИ схемы подкормки озимой пшеницы для повышения качества и урожайности культуры, со снижением себестоимости ее возделывания.

Для этого была использована программа «Умное сельское хозяйство», которая представляет из себя два модуля. В первый специалистами была загружена вся доступная информация, касающаяся выбранного поля. Это ротационная таблица, анализ почвы, данные о высеваемой культуре, виды используемых удобрений и СЗР. Дополнительно программа обращалась к источникам открытых данных, например, к информации к спутникам и «подтягивала» дополнительные данные, такие как давление воздуха, плотность и температуры почвы.

И на основе собранной информации уже второй модуль подобрал необходимую программу подкормки культуры соответственно установленной цели. Для модели ИИ были взяты за основу прогнозирование урожайности поля через соотношение индексов растительности, водного, положения красных краев, вегетационного, рассчитанные на основании спектральных спутниковых снимков.

Как отмечают специалисты, программа подготовила оптимальные рекомендации не по всему полю, а отдельно по так называемому «пикселю» - участку 10 на 10 метров, где показала сколько и каких элементов необходимо внести для достижения поставленного результата.

Для чистоты эксперимента каждое поле было разделено на три участка, где использовались различные варианты внесения удобрений: российская схема – в зону низкой продуктивности вносилось больше удобрений, европейская схема – в зону низкой продуктивности вносилось меньше удобрений, хозяйственная схема (контрольная) – единая доза удобрений.

Как отмечают сотрудники АО «Рассвет», в европейской и российской схеме были использованы рекомендации искусственного интеллекта, которые позволили качественно сократить количество используемых удобрений, при этом увеличить показатели урожайности.

В результате диапазон урожайности озимой пшеницы (комбайновой и биологической) по российской схеме на первом поле составил – 90,9-101,5 ц/га; европейской схеме – 89,2–96,4 ц/га; хозяйственной схеме – 89,9-90,9 ц/га. Второе поле соответственно 87,4-99,6 ц/га; 92,4-98,5 ц/га; 87,8-93,6 ц/га.

Экономический анализ показал, что при использовании европейской технологии производственные затраты снизились на 400 тыс. руб. по сравнению с контрольной схемой, а затраты на удобрения уменьшились на 2567 руб./га. Выручка с 1 га увеличилась на 6401 руб. и условной прибыли на 9546 руб. Валовая прибыль также увеличилась на 150 тыс. руб., а рентабельность выросла на 5,3 % по сравнению с контрольной схемой.

«Сельское хозяйство уже давно стало наукоемкой отраслью, в которой внедрение высоких технологий в производственный процесс это неотъемлемая частью дальнейшего развития любого бизнеса в этой сфере. Нам важно максимально эффективно использовать современные нововведения. И искусственный интеллект здесь не заменим. Его применение не только позволяет нам повышать урожайность культур и оптимизировать расход удобрений, но и интегрировать друг с другом различные высокотехнологичные системы. Так в нашей компании уже не первый год работает умная техника, управление которой возможно с помощью искусственного интеллекта. В целом, мы видим перспективы дальнейшие перспективы использования ИИ в нашей компании. Следующим этапом станет его применении при основном внесении удобрений», – отметил генеральный директор ГК «Прогресс Агро» Леонид Рагозин.