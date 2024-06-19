«Самолет» и ФСК заключили соглашение о развитии технологий в строительстве

Группа «Самолет» и группа компаний ФСК заключили соглашение о реализации проектов по цифровизации процессов строительства. Документ подписали CEO «Самолет 10D» Дмитрий Самоходкин и вице-президент по IT и цифровой трансформации ФСК Дмитрий Цыганков.

В рамках соглашения «Самолет» и ФСК подтвердили намерения развивать технологическое взаимодействие в сфере цифрового девелопмента и проактивно делиться обратной связью об эффективности использования решений.

Компании будут реализовывать совместные проекты, нацеленные на развитие устойчивости и эффективности в строительной отрасли, улучшение клиентского опыта и повышение качества жизни в объектах недвижимости девелоперов. Уже сейчас ФСК и «Самолет 10D» пилотируют решение по автоматическому определению факта выполненных работ на строительной площадке с помощью искусственного интеллекта. Целью пилота стало максимальное сращение планового и реального графиков строительно-монтажных работ за счет раннего предупреждения возможных отставаний. Результатом должно стать уменьшение сроков и себестоимости строительства.

«Создавать подобные технологические решения нам помогает обширный опыт в девелопменте и ИТ-разработке. А сотрудничество двух крупных компаний «Самолета» и ФСК поможет оперативно загрузить большой массив данных и быстро обучить ИИ-модели, что даст дополнительный стимул для цифровизации и развития отрасли. Сотрудничество в рамках пилотного проекта поможет сократить процесс сбора необходимого объема фактических данных на 30%, используя на 20% меньше ресурсов», – сказал CEO «Самолет 10D» Дмитрий Самоходкин.

«Сфера девелопмента находится сейчас на пороге технологического рывка, который кардинально изменит всю отрасль. Оказаться в авангарде этих изменений невозможно в одиночку, реализация прорыва цифровой трансформации возможна только в коллаборации с другими участниками рынка, – отметил вице-президент по IT и цифровой трансформации ФСК Дмитрий Цыганков. – Развивая цифровые технологий в группе компаний ФСК мы активно сотрудничаем с крупнейшими игроками рынка: тестируем их продукты, делимся своими разработками, работаем над созданием сервисов для отрасли, инициируем упрощение регулирования со стороны государства, обмениваемся результатами проверки гипотез и полученным опытом. Партнерство с «Самолет 10D» – один из таких примеров».