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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тутубалин Алексей


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 ИТ-решение «Самолета» обеспечит контроль качества на стройплощадках ГК «ТИС» 1
27.12.2007 Шок: Сбербанк обновляет клиентское ПО через ящик Mail.ru? 2
22.03.2007 В Петербурге хостятся 10% доменов Рунета 1
02.03.2006 Размещен список докладчиков конференции "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
06.12.2000 "Рамблер" обновил рейтинговую систему Rambler`s Top100 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Тутубалин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 2
VK - Mail.ru Group 3486 2
Next Media Group - Некст Медиа 38 1
Yandex - Яндекс 7776 1
1С-Битрикс - Bitrix 597 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Google LLC 11969 1
AdWatch Isobar 44 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4980 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5609 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 614 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2982 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11510 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2999 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5054 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4915 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7579 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13006 1
Avito - Internest - ADRiver 30 1
Rambler Top100 - Рамблер Топ100 64 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 793 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Бокарев Тимофей 36 1
Шерман Никита 27 1
Чистов Кирилл 17 1
Ломизе Евгений 10 1
Можаев Дмитрий 9 1
Малюков Александр 8 1
Спивак Сергей 11 1
Самоходкин Дмитрий 11 1
Тагиев Руслан 11 1
Филиппов Роман 4 1
Вирин Федор 24 1
Шамина Наталья 1 1
Падалкин Алексей 2 1
Кутушева Наталья 2 1
Делицын Леонид 131 1
Рыжиков Сергей 111 1
Басов Алексей 115 1
Чернышов Андрей 15 1
Себрант Андрей 23 1
Долгов Владимир 59 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 2
Россия - РФ - Российская федерация 149593 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1601 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3565 1
Вебпланета 4 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 178 1
Независимая газета 12 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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