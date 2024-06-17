«Самолет» внедрил в «Стройцентр-Иркутск» решение по контролю качества строительства собственной разработки

Группа «Самолет» реализовала для компании «Стройцентр-Иркутск» проект по внедрению системы операционного контроля качества строительства (Control), которая является одним из модулей платформы «Самолет 10D». Об этом CNews сообщили представители ГК «Самолет».

Основной задачей было оптимизировать работу сотрудников технического надзора на площадке и предоставить им удобный инструмент, который позволит оперативно выявлять дефекты и отслеживать их исправление в режиме реального времени. Новое решение позволит специалистам «Стройцентр-Иркутск» фиксировать любые замечания на объекте за 15-30 секунд, а руководству мгновенно видеть эти материалы в общей базе, что кратно повышает качество строительства и до 20% сокращает сроки за счет увеличения скорости реакции. Для руководителей решение предлагает и ряд аналитических опций: отчеты в разных разрезах (по дефектам, по подрядчикам, за определенный период), helicopter view, дашборды и др. Вся информация синхронизована и доступна с любого устройства. Control может существовать как stand-alone продукт, так и в интеграции с другими продуктами SaaS-решения «Самолет 10D». Решение состоит из веб-версии и мобильного приложения, которое доступно для Android и iOS.

Продукт Control, универсальное решение для контроля качества строительства, был разработан «Самолетом» в 2020 г. и за три года доказал свою эффективность в компании: время устранения дефектов сократилось на 64% — с 17 до 7 дней, расходы на функцию технадзора снизились на 50%. Решение ускоряет процесс обработки дефектов, повышает уровень контроля на стройплощадке и, как следствие, позволяет избежать проблем с затягиванием сроков сдачи объектов. Модуль Control является частью комплексного решения «Управление качеством» платформы «Самолет 10D», в которое также входят продукты, отвечающие за внешнюю и внутреннюю приемку зданий и квартир. Платформа «Самолет 10D» предназначена для управления и автоматизации всего строительного цикла и на данный момент включает в себя семь комплексных решений, закрывающих любые потребности в строительстве. Платформа доступна и как комплексная экосистема, и как самостоятельные решения для автоматизации отдельных процессов.

«Контроль качества строительства – одна из ключевых задач для каждого девелопера. По нашим оценкам, до 5% бюджета проекта тратится на штрафы за просрочку и переделки, поэтому бизнес заинтересован в едином инструменте для всех подрядчиков и данных от них в реальном времени, инструменте, который бы служил связующим звеном между сотрудниками контроля качества и подрядчиками, которые выполняют работы. Control закрывает все эти задачи, он призван помочь работникам стройки в их повседневных задачах: дает возможность с помощью мобильного приложения быстро фиксировать как дефекты, так и факт их исправления, а интерактивная карта позволяет мониторить недостатки непосредственно на плане объекта», — сказал Дмитрий Самоходкин, СЕО «Самолет 10D».

«Проведение услуг по контролю качества строительства, а также документирование их результатов необходимы для сдачи-приемки в эксплуатацию готовых объектов и передачи собственникам, а также для регистрации построенных объектов в госорганах. Это обязательная и очень важная часть нашей работы. При выборе решения для контроля качества строительства, как собственных объектов, так и внешних в роли привлеченной службы строительного контроля, мы, в первую очередь, обращали внимание на наличие и проработанность мобильного приложения. Поскольку наши объекты расположены в разных регионах России, то вопрос оперативного получения информации и осуществления контроля удаленно имел высокий приоритет. Можем откровенно сказать, что у Control — самое лучшее приложение на рынке, простое, интуитивно понятное и максимально эргономичное, но при этом обладающее широким функционалом. Им может после минимального обучения пользоваться специалист любого уровня. Отдельно хочется отметить быстрый процесс внедрения и настройки ПО. Проект сейчас находится на завершающей стадии, мы активно тестируем новое решение», — сказал Олег Габец, руководитель службы контроля качества строительства «Стройцентр-Иркутск».