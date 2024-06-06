Группа «Самолет» и «Сбер» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ

Группа «Самолет» и «Сбер» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития ИТ. Документ подписали председатель совета директоров ГК «Самолет» Дмитрий Голубков и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

В рамках соглашения «Самолет» и «Сбер» подтвердили намерение активно развивать технологическое взаимодействие. Компании будут работать над совместными инициативами, нацеленными на развитие устойчивости и эффективности в строительной отрасли, повышение прозрачности проектов, а также улучшение клиентского опыта. Девелопер планирует внедрить в работу своей цифровой платформы «Самолет 10D» финансовые и нефинансовые технологии «Сбера», GigaChat и GigaCode, облачные и другие решения банка, его дочерних компаний и партнеров.

Стороны будут разрабатывать и реализовывать цифровые технологии.

«Самолет» начал развивать ИТ-направление в 2019 г., за это время мы создали десятки продуктов, три глобальные платформы, среди которых «Самолет 10D» – решение для управления и автоматизации всего строительного цикла. Мы продолжаем развивать инструменты для цифровизации строительства с применением искусственного интеллекта. Пока рано говорить о «Самолете» как о полноценном участнике рынка ИТ-консалтинга, мы только начали продавать свои продукты и заключать первые сделки, но наша цель – стать поставщиком ПО для девелоперов №1, разрабатывать решения, которые меняют качество жизни людей и модернизируют отрасль. Партнерство со «Сбером», обладающим огромной экспертизой и опытом технологического лидерства, позволит нам сделать важный шаг навстречу этому будущему», – сказал Дмитрий Голубков, председатель совета директоров ГК «Самолет».

«Наше сотрудничество с «Самолетом» реализовано в разных направлениях: оно включает проектное финансирование, совместные ипотечные программы, ESG-инициативы и другие направления. «Самолет» разрабатывает инновационную цифровую платформу для автоматизации всех этапов своего девелоперского цикла, и наработки «Сбера» позволят сделать ее еще более функциональной, быстрой и комплексной. По сути, компания задает новый цифровой стандарт работы, от которого выиграют все: и застройщик, который оптимизирует бизнес-процессы, и покупатели жилья, которые получат более удобный клиентский путь», – отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.