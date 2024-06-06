Разделы

Бизнес
|

Группа «Самолет» и «Сбер» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ

Группа «Самолет» и «Сбер» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития ИТ. Документ подписали председатель совета директоров ГК «Самолет» Дмитрий Голубков и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

В рамках соглашения «Самолет» и «Сбер» подтвердили намерение активно развивать технологическое взаимодействие. Компании будут работать над совместными инициативами, нацеленными на развитие устойчивости и эффективности в строительной отрасли, повышение прозрачности проектов, а также улучшение клиентского опыта. Девелопер планирует внедрить в работу своей цифровой платформы «Самолет 10D» финансовые и нефинансовые технологии «Сбера», GigaChat и GigaCode, облачные и другие решения банка, его дочерних компаний и партнеров.

Стороны будут разрабатывать и реализовывать цифровые технологии.

Мониторинг, диагностика и управление базами данных в одном окне: как устроен Postgres Pro Enterprise Manager
postgrespro

«Самолет» начал развивать ИТ-направление в 2019 г., за это время мы создали десятки продуктов, три глобальные платформы, среди которых «Самолет 10D» – решение для управления и автоматизации всего строительного цикла. Мы продолжаем развивать инструменты для цифровизации строительства с применением искусственного интеллекта. Пока рано говорить о «Самолете» как о полноценном участнике рынка ИТ-консалтинга, мы только начали продавать свои продукты и заключать первые сделки, но наша цель – стать поставщиком ПО для девелоперов №1, разрабатывать решения, которые меняют качество жизни людей и модернизируют отрасль. Партнерство со «Сбером», обладающим огромной экспертизой и опытом технологического лидерства, позволит нам сделать важный шаг навстречу этому будущему», – сказал Дмитрий Голубков, председатель совета директоров ГК «Самолет».

«Наше сотрудничество с «Самолетом» реализовано в разных направлениях: оно включает проектное финансирование, совместные ипотечные программы, ESG-инициативы и другие направления. «Самолет» разрабатывает инновационную цифровую платформу для автоматизации всех этапов своего девелоперского цикла, и наработки «Сбера» позволят сделать ее еще более функциональной, быстрой и комплексной. По сути, компания задает новый цифровой стандарт работы, от которого выиграют все: и застройщик, который оптимизирует бизнес-процессы, и покупатели жилья, которые получат более удобный клиентский путь», – отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Лишь бы подальше от родины. Тайваньцы срочно выносят производство чипов за пределы острова

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

«Мобильному рабству» россиян наступает полный конец. Номера разрешат переносить в другие регионы. Операторы не рады

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024