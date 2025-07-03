«Самолет» оцифровал рабочую документацию в «Гринхилс»

Группа «Самолет» продолжает развиваться как ИТ-вендор: на проекте застройщика «Гринхилс» во Владивостоке завершено внедрение модуля цифровой платформы «Самолет 10D», который автоматизирует выпуск в производство и распределение рабочей документации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Самолет».

Решение обеспечивает единое рабочее пространство для всех участников строительства: девелопера, проектировщика и подрядных организаций. Такой подход минимизирует ошибки, возникающие из-за использования устаревших версий документации на стройплощадке. Кроме того, система ускоряет рассылку актуальных версий документов подрядчикам за счет уведомлений и сокращает затраты на хранение и поддержание документации в актуальном состоянии.

Команда «Гринхилс» поставила цель: оптимизировать работу с документацией, усилить контроль за своевременным принятием документов подрядчиками и сократить количество ошибок при строительно-монтажных работах. Модуль решает эти задачи за счет автоматического отслеживания статусов документов, централизованного доступа к актуальным версиям и полной прозрачности действий всех участников проекта.

Пользователи могут контролировать количество утвержденных комплектов, среднее время их приемки и статусы документов — приняты, отклонены или находятся на согласовании. Решение поддерживает моментальный выпуск документов в производство и подписание актов, включая бесшовную интеграцию с «Контур.Диадок». В ближайшее время планируется обновление продукта: 10D СОД станет полноценной средой общих данных — универсальным инструментом для работы с ключевыми типами инженерно-технической документации: проектной, рабочей, исходно-разрешительной, исполнительной и журналом авторского надзора.

«Модуль устанавливает новый стандарт работы со строительной документацией. Решение уже доказало свою эффективность: мы экономим до 5% бюджета объекта за счет четкой коммуникации между участниками и единой среды данных. Так, например, после внедрения системы в «Самолете» среднее время приемки комплектов сократилось до 5 минут, а 100% подрядчиков работают исключительно с актуальными версиями документов. Многие не осознают, сколько ресурсов теряется из-за неоптимизированных процессов — а это прямой путь к повышению эффективности и маржинальности. В сегодняшних условиях это критически важно для всех участников рынка. Мы также благодарим команду «Гринхилс» за сотрудничество и активную обратную связь, которая позволяет развивать наш продукт», — сказал Дмитрий Самоходкин, управляющий партнер «Самолет 10D».

«Решение «Самолета» уже на этапе адаптации значительно ускоряет бизнес-процессы, а главное — исключает хаос в работе с версиями документов. При этом начать работу в продукте просто — сотрудники осваивают платформу всего за неделю, а команда «Самолет 10D» поддерживает на всех этапах», — отметил Алексей Волков, руководитель проекта «Гринхилс».