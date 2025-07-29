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Вербицкая Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|Проход на стройплощадки по Face ID — группа «Самолет» обновила модуль «10D Пасс» 1
Вербицкая Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ovision - Овижн 48 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151648 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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