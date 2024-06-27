ДОМ.РФ и группа «Самолет» возглавят отраслевой клуб по развитию ИИ в стройотрасли

Отраслевой клуб по технологиям ИИ в строительстве и девелопменте создается на базе «Альянса в сфере искусственного интеллекта». Клуб возглавят ДОМ.РФ и Группа «Самолет».

Альянс создан в 2019 году для развития ИИ в России и объединяет ведущие технологические компании. Расширенные форматы Альянса в виде отраслевых клубов уже запущены в здравоохранении, транспорте и агропромышленном комплексе.

Новый отраслевой клуб станет площадкой для обмена опытом и лучшими практиками применения ИИ в стройке. К участию будут приглашены заинтересованные строительные и девелоперские компании.

«Мы в ДОМ.РФ плотно занимаемся технологиями ИИ, имеем собственную ИИ-лабораторию, где разрабатываем разные продукты, адаптируя их под нужды государства и бизнеса. Создание клуба рассматриваем как возможность ускорить развитие искусственного интеллекта в отрасли. Эта инициатива даст компаниям возможность обмениваться кейсами, решениями, наборами данных, быстро находить поставщиков нужных продуктов. Кроме того, работа клуба позволит создать единые принципы внедрения ИИ строительными компаниями и сформировать предложения по мерам государственной поддержки сферы ИИ», – прокомментировал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Работа клуба также нацелена на реализацию образовательных программ подготовки кадров со знанием ИИ, выработку бенчмарков для решения отраслевых задач, а также на обеспечение взаимодействия с властью по вопросам налоговых и других мер стимулирования внедрения технологии.

«За счет применения цифровых технологий и ИИ «Самолету» удалось повысить производительность труда в 1,5–2 раза. На 30% больше проектов реализуются в срок. На 25% ниже отклонение от запланированного бюджета. Но строительная сфера только набирает обороты с точки зрения применения ИИ. Предполагаю, что в ближайшее время всё больше ИИ-решений будет появляться на рынке, а количество внедрений таких продуктов в отрасли будет расти. Создание отраслевого клуба по ИИ в строительстве и девелопменте может помочь объединить усилия компаний, работающих в этой области, для обмена опытом и разработки новых технологий», – рассказал Дмитрий Самоходкин, генеральный директор «Самолет10D».