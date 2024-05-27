Российский застройщик автоматизировал продажи при помощи «Битрикс24» с квартирограммой

Российский застройщик ГК «Точно» с помощью ИТ-интегратора «Первый Бит» автоматизировала продажи объектов недвижимости на базе платформы «Битрикс24» и отраслевого решения «БИТ.Строительство». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

ГК «Точно» работает на рынке строительства недвижимости и объектов благоустройства с 2013 г., головной офис находится в Краснодаре. Менеджеры компании всегда коммуницировали с заказчиками через сайты, телефонную связь, WhatsApp и чат-бот.

Коммуникации с клиентами – важная часть деятельности застройщика. При этом объем клиентской базы ГК «Точно»постоянно расширяется, поэтому с каждым годом распределять нагрузку между каналами связи становилось сложнее.

Дирекция компании обратилась в офис «Первый Бит» в Краснодаре с запросом: создать систему для автоматизации продаж объектов недвижимости и контроля деятельности застройщика.

Эксперты компании «Первый Бит» проанализировали запрос клиента и подобрали подходящий комплекс продуктов. Основным средством автоматизации отдела продаж стал корпоративный портал с CRM-функциональностью «Битрикс24». Пару ему составило специализированное решение для учета и управления в строительных компаниях «БИТ.Строительство», разработанное «Первым Битом» на платформе «1С».

Синхронизация обмена данных между двумя системами позволила корректно отображать всю информацию, избежав дублирования данных. После автоматизации заявки со всех каналов продаж отображаются в «Битрикс24», а входящие звонки распределяются между менеджерами в порядке очереди. При длительном ожидании на линии звонок переключаются на номер руководителя отдела – что позволяет четко систематизировать коммуникацию с клиентами и не допускать упущенных контактов.

Также компании нужен был инструмент для учета статусов бронирования и продаж объектов недвижимости. Поэтому важным этапом реализации проекта также стало внедрение квартирограммы ГК «Точно».

Она представляет собой визуальное отображение квартир жилых комплексов, похожее на шахматную доску, со сводной информацией по каждому объекту и статусами «Свободно для продажи», «Бронь» или «Продано». Сотрудники ГК «Точно» регистрируют объекты в «1С», и данные автоматически подтягиваются в CRM. Информация в квартирограмме обновляется раз в минуту.

«Результаты автоматизации безусловно оправдали наши ожидания, ведь благодаря команде «Первого Бита» из офиса Краснодар на Кожевенной все основные бизнес-процессы стали выверены по эргономике и эффективности, а вести внутренний учет стало намного удобнее» - сказал руководитель проектного офиса ГК «Точно» Олег Артемьев.

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ГК «Точно» – федеральный девелопер. Включен в список системообразующих предприятий России. Компания основана в 2013 г. Головной офис находится в Краснодаре, проекты – в пяти регионах, 12 городах. Специализируется на комплексном развитии территорий - от создания идеи до реализации и управления готовыми проектами.

«Первый Бит» – интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У «Первого Бита» более 320 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба – от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИТ-решений – более 70 вендоров. В команде – более 8000 специалистов.