Число пользователей «БИТ.Строительство» превысило 75 тысяч человек

Компания «Первый Бит» представила статистику использования одного из своих флагманских ИТ-решений. На текущий момент система «БИТ.Строительство» объединяет более 75 тыс. пользователей из более шести тыс. строительных компаний. Об этом CNews сообщили представители «Первый Бит».

В нынешних экономических условиях строительная отрасль сталкивается с вызовами цифровизации, уровень которой пока остается невысоким. Государство предъявляет новые требования к строительным компаниям: обязательное применение информационного моделирования (ТИМ) на всех этапах строительства при участии государства, перевод обязательных процедур в электронный формат, интеграция данных в единую цифровую среду, повышение производительности и качества строительства за счет технологий. Эти изменения вызывают растерянность у руководства компаний и требуют быстрой адаптации к новым стандартам и задачам.

Современный рынок ИT-решений для строительной отрасли в условиях импортозамещения представляет собой разрозненный набор слабосвязанных программных продуктов, несмотря на то, что количество зарегистрированного отечественного ПО за год увеличилось вдвое. По этой причине, компаниям сложно выбрать базовые системы для формирования архитектуры и проведения цифровой трансформации. При разнообразии технологий наблюдается «просадка» в цифровом развитии, обусловленная сложностями внедрения и дефицитом профильных ИT-специалистов. В этой ситуации ключевую роль играют ИT-интеграторы, которые помогают компаниям приспосабливаться к новым требованиям и реализовать цифровую трансформацию эффективно.