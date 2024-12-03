«1С-Ижтиси» автоматизировала обновление «1С» в «Левел Групп»

«1С-Ижтиси» автоматизировала обновление «1С» в «Левел Групп». Теперь компании проще и дешевле поддерживать учетную систему в актуальном состоянии

«Левел Групп» – девелопер с проектами бизнес-, комфорт-, премиум-класса.

Организация ведет учет в кастомизированной конфигурации «БИТ.Финанс+Строительство» с использованием расширений. Поддержка решения в актуальном состоянии ранее выполнялась вручную и отнимала много времени.

Для сокращения рутинных операций компания обратилась к услугам ижевской фирмы «1С-Ижтиси», которая предложила воспользоваться сервисом обновления измененных конфигураций.

В результате автоматизированное решение позволило ускорить процесс обновления и сэкономить ресурсы организации.

Генеральный директор «Левел Групп» Кирилл Игнахин сказал: «Автоматизированный формат обновлений оказался очень удобным. Он делает процесс дешевле, быстрее и проще».