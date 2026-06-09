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Баженов Иван

СОБЫТИЯ


09.06.2026 «Первый Бит» и Pix Robotics представили «Pix Оператор» – ИИ-помощника для работы с корпоративными системами 1
30.08.2019 «Первый бит» открыл офис во Владивостоке 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Баженов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 956 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 139 1
9417 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63606 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8087 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35470 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10073 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7683 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26997 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3514 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4141 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34004 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21241 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1329 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3050 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 1
1С Первый Бит - БИТ.WMS - БИТ.Складская логистика 4 1
1С Первый Бит - БИТ.Строительство 30 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2796 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1770 1
Япония 13728 1
Южная Корея - Республика 6994 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18858 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1054 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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