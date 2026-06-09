Индексная книга (каталог) CNews*
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Баженов Иван
СОБЫТИЯ
|09.06.2026
|«Первый Бит» и Pix Robotics представили «Pix Оператор» – ИИ-помощника для работы с корпоративными системами 1
|30.08.2019
|«Первый бит» открыл офис во Владивостоке 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Баженов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 956 2
|PIX Robotics - Пикс Роботикс 139 1
|1С 9417 1
|1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 1
|1С Первый Бит - БИТ.WMS - БИТ.Складская логистика 4 1
|1С Первый Бит - БИТ.Строительство 30 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.