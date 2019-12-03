«Первый бит» внедрил в «Жилстройинвесте» системы «Бит.строительство/Корпорация» и «1С:Бухгалтерия»

Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» внедрил в группе компаний (ГК) «Жилстройинвест» системы «Бит.строительство/Корпорация» и «1С:Бухгалтерия» редакции 3.0 и. Благодаря этому в «Жилстройинвесте» ускорились процессы планирования, бюджетирования и казначейства. В результате на предприятии повысилась эффективность выполнения управленческих операций на 30%.

ГК «Жилстройинвест» с 1997 г. возводит жилые дома и объекты коммерческой недвижимости в Уфе. Предприятие уже сдало в эксплуатацию более 20 многоэтажек и бизнес-центров.

ГК «Жилстройинвест» обладает собственным парком грузового автотранспорта и строительной спецтехники, кирпичным заводом, производит оконные и дверные конструкции.

Сотрудники ГК «Жилстройинвест» использовали для учета и управления предприятием ряд систем. Между программами отсутствовал обмен данными или этот процесс был существенно затруднен. При этом руководству предприятия было необходимо получать комплексную унифицированную отчетность в сжатые сроки. Это было невозможно без модернизации учетных систем.

Для этого руководство «Жилстройинвеста» обратилось в компанию «Первый бит». Эксперты системного интегратора внедрили у заказчика программы «1С:Бухгалтерия» редакции 3.0 и «Бит.строительство/Корпорация».

«Мы установили системы, выполнили настройки и необходимые доработки продуктов. В частности, создали распределенную базу данных, настроили обмен между отдельными базами, – сказал руководитель проекта компании "Первый бит" Роман Заверняев. – Автоматизация бюджетирования и управления казначейством потребовала создания специализированных отчетных форм. Были автоматизированы операции с казначейскими заявками, лимитирование и согласование финансовых документов компании. Кроме того, разработали функционал получения сведений о планировании затрат производственных операций. Также наладили трансляцию данных в подсистему планирования».

Эксперты «Первого бита» автоматизировали в ГК «Жилстройинвест» 50 рабочих мест. Проект длился четыре месяца.

«Благодаря выполненному проекту и новому программному обеспечению производительность управленческих операций в нашей компании повысилась на 30%. Появились новые удобные инструменты управления, повысилась точность планирования. Аналитический состав плановых данных значительно расширился, снизилась трудоемкость и объем ручного труда, возросла достоверность данных, – отметил генеральный директор ГК "Жилстройинвест" Рабис Салихов. – Мы благодарим компанию "Первый бит" за профессионализм и умение работать с нестандартными задачами, а также за доступные и простые объяснения в ходе обучения».