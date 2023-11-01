«Первый бит» создал единую систему управленческого и оперативного учета для строительной компании «Волгтрансстрой»

Воронежский офис ИТ-интегратора «Первый бит» перевел все виды учета и аналитики строительной компании «Волгтрансстрой» в единую систему из интегрированных решений «Бит.строительство» и «Бит.финанс».

«Бит.строительство» заменило компании программы «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Бухгалтерия», MS Excel, «1С:Управление автотранспортом» и «Грандсмета». Единая система связала регламентированный и оперативный учёт, нивелируя риск потери и неотражения складских документов в бухгалтерском учете. Также у руководства теперь всегда есть достоверная и оперативной информация о работе компании, с широким набором гибко настраиваемых отчетов.

Модуль «Бит.строительство/зарплата» позволил рассчитывать начисления сотрудником не только по подразделениям, но и по объектам строительства и территориям. Это позволяет увидеть полную картину для управленческого учета и упрощает жизнь кадровиков.

Модуль «Бит.строительство/снабжение и склад» автоматизировал отслеживание движения материалов и автоматический контроль отклонения от сметы. Цепочка связанных документов исключает повторный ввод данных и дает возможность отследить движение материала от сметы до списания.

Высокий уровень сбора требований к системе и взаимодействия между интегратором и заказчиком позволили использовать типовой функционал информационной системы «Бит.строительство» на 90%. Но были и доработки: например, детальная история изменений номенклатуры, которая добавила прозрачности расчету себестоимости и управлению планированием.

«Бит.финанс» интегрировали с «Бит.строительством» посредством трансляций данных. Появилась возможность формировать бюджеты и отчеты в необходимых разрезах: по контрагентам, договорам, объектам строительства.

Также программа исключила все ручные операции для формирования план-факта, трудозатраты на этот процесс сократились минимум в 1,5 раза. Автоматизирован сбор факта БДР и распределение затрат для БДДС. Формирование план-факта БДДС удалось ускорить на 20%.

Отчет с фактическими остатками по данным бухгалтерского учета помог сократить как затраты на сбор управленческой отчетности, так и использование компанией заемных средств. Раньше ей регулярно приходилось брать кредиты, чтобы избегать кассовых разрывов.

Наконец, у компании появилась возможность согласовывать договоры в электронном виде. Для разных типов договоров настроены маршруты согласования. Для контроля исполнения договоров настроен специальный отчет с возможностью отбора по объектам, контрагентам и договорам. В итоге согласование договоров ускорилось на 10%.

Тесная связь между конфигурациями «Бит.строительство» и «Бит.финанс» позволила обеспечить сквозные процессы оперативного и управленческого учета. Среди них — формирование заявок на расходование денежных средств на основании заказов материальных запасов, отражение факта БДР и БДДС по дополнительным аналитикам (проект, номенклатура группа, контрагент, договор) и электронное согласование договоров.

Автоматизация с заменой целого парка бизнес-программ связкой из двух решений позволила компании «Волгатрансстрой» сократить трудозатраты на ведение учета и другие процессы вплоть до 85%. Получение управленческой отчетности ускорилось на 50%, она стала точнее и обширнее. Бюджетирование проходит в разрезе объектов строительства. Договоры согласуются в электронном виде. Появились механизмы для контроля лимитов платежей, сокращены кассовые разрывы и, как следствие, количество кредитов. Ничто не сдерживает развитие и масштабирование бизнеса.