«Первый Бит» автоматизировал процессы складского учета и снабжения в строительной компании в Челябинске

Международный ИT-интегратор «Первый Бит» реализовал проект оптимизации расходов на материалы и полного исключения задвоения в нормативно-справочной информации (НСИ) в строительной компании «Апекс групп» с помощью модульного решения «БИТ.Строительство». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

ООО «Апекс групп» производит полный спектр работ по проектированию и строительству зданий промышленного, сельскохозяйственного, жилищно-гражданского назначения.

Изначально для целей оперативного учета у клиента использовались программы Excel и «БИТ.Финанс». Но с ростом компании увеличивалось количество проектов, массивов данных и их масштабов, что приводило к задвоению в номенклатуре и значительно затрудняло работу сотрудников.

Руководство «Апекс групп» приняло решение о необходимости прозрачной и управляемой системы снабжения, складского учета и управления данными в организации.

После тщательного изучения рынка, компания остановила свой выбор на «БИТ.Строительство» и обратилась за помощью в «Первый Бит». «БИТ.Строительство» – это модульное решение, которое позволяет поэтапно внедрять только необходимые в текущем времени модули, что существенно снижает стоимость проекта.

Перед специалистами челябинского офиса «Первого Бита» стояли две основные задачи — автоматизация процессов складского учета и снабжения, и создание прозрачной системы управления данными.

В рамках поставленных задач решено было внедрить модули «Снабжение и склад» и «Master Data Management» («MDM»).

Оптимальной технологией внедрения стало консультационное внедрение, то есть запуск работы в новой программе через обучение.

«Первым шагом был создан демо-стенд "БИТ.Строительство". Это было сделано для возможности обучения пользователей на прототипе базы и исключению ошибок пользователей в реальном учете компании, которые могут возникать в процессе ввода в эксплуатацию», — сказал руководитель проекта «Первый Бит.Челябинск», Алексей Чиннов.

Алексей Чиннов отметил, что в модуле было проведено моделирование основных бизнес-процессов, таких как планирование движения материалов по объектам, управление заявками на материалы, управление закупками и управление материальным обеспечением строительных объектов.

Это позволило автоматизировать весь комплекс задач отдела материально-технического снабжения, в том числе появилась возможность контроля лимитов материалов и выявление их перерасхода на объектах строительства.

Следующим шагом специалисты «Первого Бита» внедряли модули «БИТ.Строительство.Снабжение» и склад и «БИТ.Стротельство.MDM». Внедрение модуля MDM позволило централизовать процессы добавления новых позиций в справочники и полностью исключить их задвойки, что привело к повышению достоверности управленческой отчетности.

В результате работы у клиента сократились расходы на материалы, оптимизированы издержки на логистику во время доставки материалов на объекты и были полностью исключены задвойки в нормативно-справочной информации.

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ООО «Апекс групп» –компания, производящая полный спектр работ по проектированию и строительству зданий промышленного, сельскохозяйственного, жилищно-гражданского назначения. Организация основана в 2004 г. в Челябинске и уже 20 лет осуществляет деятельность на всей территории России.

«Первый Бит» – интегратор ИT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У «Первого Бита» более 300 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба – от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИT-решений – более 70 вендоров. В команде – более восьми тыс. специалистов.