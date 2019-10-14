«Первый бит» создал единую базу для учета в ГК «Высотка»

«Первый бит» внедрил в группе компаний (ГК) «Высотка» программы «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО» и «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет». Это позволило повысить эффективность учетной деятельности на предприятии. В частности, в ГК «Высотка» сокращены сроки подготовки и согласования проектов договоров, формирования графиков платежей и начислений.

ГК «Высотка» уже более 10 лет занимается жилищным, высотным и промышленным строительством на территории РФ.

«Высотка» была первой в уральском регионе возводившей здания высотой более 200 метров. Группа также принимала участие в строительстве нескольких АЭС.

По мере развития своего бизнеса «Высотке» стала необходима специализированная учетная система, с помощью которой можно было бы автоматизировать: управленческий и кадровый учет; бюджет доходов и расходов (БДР); бюджет движения денежных средств (БДДС); управление материалами в разрезе объектов строительства.

За помощью руководство «Высотки» обратилось в компанию «Первый бит». С экспертами «Первого бита» «Высотка» сотрудничает уже много лет. Другим немаловажным фактором выбора исполнителя стала то, что «Первый бит» – разработчик систем «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО» и «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет». Эти программы полностью подходили под требования заказчика.

Эксперты Первого Бита совместно с сотрудниками «Высотки» внедрили на предприятии ИТ-решение «БИТ.ФИНАНС.Управленческий учет» и модули системы «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО»: «Подрядчик», «Снабжение и склад», «Зарплата», MDM.

«Благодаря программе «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет» в «Высотке» организовано централизованное управление оплатами и заявками на расходование денежных средств. Существенно удалось сократить сроки подготовки и согласования проектов договоров, формирования графиков платежей и начислений. Появилась возможность оперативно предоставлять отчёты для руководителей по бюджетам, движению денежных средств», - сказала руководитель отдела внедрения компании «Первый бит» Юлия Егорова.

С помощью модуля «Подрядчик» сотрудники предприятия ведут бухгалтерский и налоговый учет в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере строительства.

Модуль «Снабжение и склад» позволяет контролировать запасы материалов и отслеживать их перемещение по объектам.

За счет модуля «Зарплата» специалисты компании стали эффективнее вести учет рабочего времени сотрудников на различных объектах строительства.

Благодаря модулю MDM удалось избежать разрастания базы, задвоения номенклатуры и обеспечить контроль использования нормативно-справочной информации.

«Программный продукт «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО», разработанный системным интегратором «Первый бит», идеально подошел под бизнес-процессы нашей компании. Модульная система организовала единую базу для учета на предприятии. Квалификация сотрудников компании позволила успешно внедрить и поддерживать работу в программном продукте», - отметила финансовый директор ГК «Высотка» Надежда Карабаева.