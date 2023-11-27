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«1С:Управление автотранспортом стандарт» прошло сертификацию «1С:Совместимо»

Центр разработки «1С-Рарус» получил сертификат «1С:Совместимо» на отраслевое решение для транспорта и транспортной логистики «1С:Управление автотранспортом стандарт, ред. 2.2». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«1С:Управление автотранспортом стандарт, ред. 2.2» выпускается Центром разработки «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С». Подтверждение статуса «1С:Совместимо» означает, что решение создано с соблюдением стандартов разработки «», а также прошло тщательное тестирование на корректность совместной работы и удобство применения с системой программ «1С:Предприятие».

«1С:Управление автотранспортом стандарт» предназначено для автоматизации управленческого и оперативного учета на предприятиях с собственным автотранспортом.

В версии «Стандарт» представлены простые базовые функции, расширенная функциональность содержится в версии «Проф».

10 ключевых возможностей решения «1С:УАТ Стандарт»: учет заказов на автотранспорт, распределение заказов по автомобилям, отслеживание статуса выполнения задания, контроль задолженности при принятии заказа; диспетчеризация и планирование работы собственного автопарка; расчет выработки в путевых листах по различным параметрам, с возможностью последующего анализа; расчет нормативного и фактического расхода топлива. Алгоритмы расчета топлива реализованы в соответствии с приказом министерства транспорта; учет технического обслуживания и ремонта транспортных средств; учет оказываемых услуг, автоматический расчет стоимости услуг по тарифам, выписка регламентированных документов; учет ДТП и штрафов водителей. Учет шин, аккумуляторов и прочей комплектации автотранспорта; управленческий расчет заработной платы водителей по результатам работы; широкий перечень отчетов по результатам деятельности; анализ затрат и рентабельности перевозок в разрезе рейсов, заказов и транспорта; выписка и обработка путевых листов. Интеграция с сервисом «1С-ЭПД» — платформой для создания и обмена электронными перевозочным документами.

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«1С-Рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» — холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами "«1С-Рарус» стали более 150 тыс.предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. «1С-Рарус» — ведущий партнер фирмы «1С», сертифицированный партнер Google, золотой партнер «Билайн» и «1С-Битрикс», член ассоциации Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов (НП ППП). В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3 тыс. сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С».

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