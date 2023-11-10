Лаборатория искусственного интеллекта откроется в Якутске при участии «Сбера»

В Якутске появится лаборатория искусственного интеллекта (ИИ). Трёхсторонний меморандум о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и ректор Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова Анатолий Николаев.

Лаборатория будет решать широкий круг социально значимых задач в сфере климатических изменений, здравоохранения, безопасности и социально-гуманитарных технологий. Запланировано тесное взаимодействие с научными институтами и технологическими компаниями региона, популяризация ИИ и цифровых технологий.

Лаборатория станет частью сети центров ИИ, занятых продвижением и развитием технологий ИИ. Сегодня при поддержке «Сбера» и его партнеров уже открыты такие центры во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Томске.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Появление лаборатории искусственного интеллекта в Якутске — ещё один шаг на пути масштабной цифровизации страны. AI-трансформация сегодня происходит по всей России, и «Сбер» выступает одним из драйверов этого процесса, который помогает развивать экономику и улучшать качество жизни людей. Лаборатория займётся прикладными вопросами, актуальными именно для Якутии. Уверен, её работа поможет решить насущные вопросы региона в сфере здравоохранения и безопасности, а также найти ответы на климатические вызовы».

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Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия), сказал: «Создание лаборатории искусственного интеллекта имеет прикладные цели. С помощью исследований в рамках проекта будут решаться вопросы, требующие обработки больших объемов данных. Например, в рамках наблюдения за состоянием вечной мерзлоты для ее сохранения. Или в сфере охраны здоровья якутян, в медицине. Также перед нами стоит задача дальнейшей цифровизации экономики, что напрямую связано с активным использованием искусственного интеллекта. Уверен, что лаборатория станет эффективным инструментом для этого процесса, и с помощью наших партнеров по проекту мы достигнем значительных успехов в этой сфере».

Анатолий Николаев, ректор СВФУ, сказал: «Планируется создание проектных команд, включающих как исследователей-разработчиков, так и специалистов региональных органов власти и представителей реального сектора экономики, которые будут формулировать прикладные задачи. Это позволит внедрить технологии искусственного интеллекта в определенных отраслях экономики и региональных органах власти Якутии с перспективой масштабирования в другие регионы РФ. Создание лаборатории – важный шаг в решении задачи опережающего развития республики».