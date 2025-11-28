В Якутии открыли Центр испытаний беспилотных авиационных систем «Полярный»

Научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем «Полярный» открыли в Якутске. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

Якутия с 2024 г. участвует в Национальном проекте «Беспилотные авиационные системы». Республика успешно прошла конкурсный отбор Минпромторга России на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий БПЛА. Регион получит 554 млн руб. на эти цели.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что Центр станет ключевой площадкой для испытаний новых технологий, проведения исследований и подготовки квалифицированных кадров. С созданием центра увеличатся темпы и объемы производства беспилотных аппаратов различных модификаций.

Он выразил уверенность, что Научно-производственный центр испытаний беспилотных авиационных систем «Полярный» расширит масштабы применения беспилотных технологий в различных сферах, включая сельское хозяйство, экологический мониторинг и транспорт. Это даст импульс развитию отрасли беспилотных авиационных систем в Якутии и будет способствовать решению государственных задач, улучшению качества жизни жителей республики.

«На базе этого Центра должны быть агрегированы все направления: от обучения детей, школьников, студентов до разработки и производства беспилотных авиасистем. Это позволит республике быть лидером и на Дальнем Востоке, и в числе лидеров страны», – сказал Айсен Николаев.

«В нашей современной жизни очень важно от разработки быстро переходить к внедрению. Это важно как для специальных задач, так и в жизни. Уверен, открытие Центра позволит это сделать. Любую технологию, которая рождается, нужно быстро тестировать и внедрять. Новые наработки будут не только рождаться, но и внедряться в жизнь», – сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Заренин.

Участники мероприятия оценили реализованные в Якутии проекты с использованием беспилотной авиации. Так, впервые в России в республике запустили доставку грузов в зимний период в рамках проекта «Воздушная переправа».

«Якутия – одна из первых на Дальнем Востоке начала внедрять беспилотники в геологоразведку, поиск полезных ископаемых под землей. Этот опыт сейчас масштабируется не только в России, но и за рубежом. Уверен, что эта площадка станет центром притяжения для молодых специалистов. Они смогут отрабатывать здесь новые идеи и проекты, получать знания, которые необходимы в будущем для применения в экономике. Это крайне необходимо сейчас предприятиям и государственным структурам страны. Мы видим здесь огромный потенциал для масштабирования и внедрения», – сказал генеральный директор ООО «Геоскан Москва» Павел Степанов.

В новом Центре будут созданы специализированные линии производства, сборки и испытаний новой линейки наземной инфраструктуры, корпусов беспилотных воздушных судов самолетного типа, гоночных и образовательных беспилотных авиационных систем, а также будет проводиться модернизация дронов для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

«Сегодня мы были на переправе и видели, как выпускники второго-третьего курсов, совсем юные ребята, умело пилотируют летательные аппараты, общаются специфическими терминами. На все это смотришь, и просто душа радуется. Понятно, что нам еще нужно решать вопросы, связанные с технологическим оснащением, но, учитывая уже сформированный задел, нет сомнений, что все у нас получится», — сказал заместитель начальника Управления беспилотных систем и робототехники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Никита Тканко.

Центр нацелен на формирование системы непрерывного образования, подготовки и обеспечения квалифицированными кадрами отрасли беспилотной авиации. Будет организована сетевая форма реализации образовательных программ среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования. В «Полярном» заработают студенческие конструкторские бюро и круглогодичный полигон подготовки кадров. К 2030 году количество высококвалифицированных сотрудников Центра «Полярный» составит около 18 специалистов, а также 357 человек, трудоустроенных резидентами.