ГК «Элемент» запускает первую фабрику по разработке электроники в Якутии

ГК «Элемент» при поддержке Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) планирует запустить технологическую фабрику по производству суперконденсаторов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

Проект направлен на разработку технологии производства инновационного углеродного материала для создания суперконденсаторов с высокой плотностью запасаемой энергии. Его уникальность в принципиально новом подходе в создании модифицированных углеродных матриц с заданной наноструктурой.

У новой технологии производства есть ряд преимуществ. Это, например, себестоимость материала на уровне коммерческих углеродных материалов для суперконденсаторов, дешевое сырье и возможность его рециркуляции, экологичность, максимально доступная поверхность для электропроцессов, высокая электропроводность и химическая стабильность и др.

Планируется, что новый материал будет задействован в производстве электромототехники, электромобилей, силовой электронике, гибридных Li-батареях, защите памяти, источниках хранения внепиковой и возобновляемой электроэнергии, военной и авиационно-космической промышленности.

«Разработки на основе графена находятся на острие научно-технического прогресса. Область применения этого материала обширна от электромобилей, силовой электроники, защиты памяти, источников хранения энергии, военной и авиационно-космической промышленности. Группа компаний “Элемент”, с которой мы начинаем сотрудничество, объединяет ведущие российские предприятия в сфере микроэлектроники и имеет большой опыт в разработке технологических инноваций», - сказал Айсен Николаев.

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В июне 2022 г. в Якутске ГК «Элемент» открыла дизайн-центр микроэлектроники «Север» на базе Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова. Роль в проекте по запуску фабрики ДЦ «Север» и СВФУ отведена разработке электролитов для графенового материала и технологии его промышленного производства. Также компании займутся разработкой промышленных суперконденсаторов на синтезированном графеновом материале.

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ГК «Элемент» создана в 2019 г. и объединяет ведущие российские предприятия, которые занимаются научными разработками.