В Якутии будут разрабатывать программное обеспечение для беспилотников

На базе технопарка «Якутия» создается лаборатория по разработке программного обеспечения и сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Открытие планируется в марте 2023 г.

Основная цель будущей лаборатории – это проектирование, сборка, создание программного обеспечения (ПО), тестирование и отладка беспилотных летательных аппаратов в Якутии, сообщили в технопарке.

Разработанное в лаборатории ПО позволит не только легко управлять беспилотником, но и решать конкретные задачи, присущие разным отраслям народного хозяйства.

Сборка летательных аппаратов будет осуществляться в специальном цехе технопарка. Здесь же будут разрабатываться собственные модели и компоненты беспилотников. Уже сейчас на 3D-принтерах можно напечатать часть деталей БПЛА. Напомним, при Якутском колледже связи и энергетики в конце декабря 2022 г. был открыт центр по обучению операторов информационных систем – пилотов БПЛА.

«В ближайшем будущем использование беспилотных летательных аппаратов станет обязательной технологией для многих отраслей экономики региона», – сказал на открытии центра по обучению операторов информационных систем глава Якутии Айсен Николаев.

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В 2023 г. планируется обучить около 300 операторов. На сегодня курсы по управлению беспилотными аппаратами прошли 19 человек, а обучение проходят 10 слушателей по заказу Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова, компаний «Теплоэнергосервис», «Саханефтегазсбыт» и «Арктиктелеком».

Специалисты по беспилотникам востребованы в таких отраслях как нефтегазодобыча, строительство, экология, логистика, сельское и лесное хозяйства.