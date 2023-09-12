Якутия и «Сбер» займутся развитием искусственного интеллекта

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Документ был подписан на VIII Восточном экономическом форуме.

Стороны договорились о развитии искусственного интеллекта и машинного обучения в таких сферах экономики, как здравоохранение, транспорт, строительство, а также в сфере государственного управления в рамках реализации программы по ИИ-трансформации регионов России.

«Сбер уже несколько лет выступает одним из драйверов развития искусственного интеллекта в России, и мы готовы делиться своими наработками и опытом с региональными органами власти. Сегодняшнее соглашение даст дополнительный стимул для развития искусственного интеллекта в Якутии, а итогами внедрения этой важнейшей сегодня технологии в различных сферах жизни региона станут его экономический рост и повышение качества управления», – отметил Герман Греф.

«Соглашение расширяет стратегическое сотрудничество Якутии и Сбербанка в сфере современных технологий. Нашей общей задачей является развитие образовательной среды, внедрение новых решений в различные сферы экономики, расширение сервисов, направленных на повышение качества жизни жителей республики, в том числе и медицине», – сказал Айсен Николаев.

В планах — стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности для создания новых технологий и сервисов.

В рамках популяризации искусственного интеллекта планируются совместные мероприятия, конкурсы и хакатоны для популяризации искусственного интеллекта. Намечено сотрудничество в обобщении опыта и разработке предложений по совершенствованию федерального и регионального законодательств.

В Якутии проекты в сфере искусственного интеллекта реализуются уже несколько лет. В частности, компания «Сайберия» из Якутии разработала методы анализа медицинских изображений с помощью технологий искусственного интеллекта для быстрой и точной постановки диагноза при поражениях легких и инсультах. Компания уже внедрила свою разработку в нескольких регионах России.