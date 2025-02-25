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Шеремет Евгения



25.02.2025 Ученые ТПУ разработали композитный материал для создания «умных» имплантатов 1
25.09.2024 «Сухие» электроды для умной одежды, созданные учеными ТПУ, продемонстрировали высокую биосовместимость 1
18.10.2022 Россияне создали электропроводящее стекло, которое приведет к революции в мире технологий 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шеремет Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

Композит 94 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3351 2
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 229 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 354 1
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 247 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10815 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4191 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 259 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1806 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12033 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 1
Шермет Евгения 1 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 890 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4041 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5894 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4982 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8770 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 185 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 147 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1585 1
Металлы - Серебро - Silver 758 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 172 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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