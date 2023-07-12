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«М.Видео-Эльдорадо» запускает предзаказ на смартфон Nothing Phone (2) 

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запустила предзаказ на флагманские смартфоны Nothing Phone второго поколения. Ритейлер предлагает получить нестандартную новинку в числе первых вместе с кешбэком в рамках программы лояльности и подарком – наушниками Nothing ear (2) в черном цвете. Покупателям доступны смартфоны с гарантией на выбор в двух цветах – серый и белый, и два варианта встроенной памяти – 256 ГБ и 512 ГБ. Стоимость Nothing Phone (2) начинается от 79 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» продолжает знакомить россиян с самыми знаковыми мировыми новинками электроники. В обеих сетях для предзаказа стал доступен смартфон Nothing Phone (2). Главной отличительной особенностью новинки является интерфейс Glyph с обновленным дизайном задней панели и LED-подсветкой. Nothing Phone (2) также получил более современные технические характеристики по сравнению с первым поколением: девайс на базе ОС Android 13 с оболочкой NothingOS 2.0 оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и аккумулятором емкостью 4700 мАч с возможностью быстрой зарядки. Улучшение получили и камеры: смартфон оборудован двойной основной камерой 50 МП и фронтальной камерой 32 МП.

Nothing Phone (1) появился в «М.Видео-Эльдорадо» в конце 2022 г. С развитием ассортимента и расширением товарных запасов пик спроса в 2023 г. пришелся на II квартал. Продажи в апреле-июне 2023 г. оказались почти в восемь раз выше, чем за январь-март 2023 г. В продажах смартфонов первого поколения порядка 70% пришлось на устройства в черном цвете и только 30% на белый. Около 55% покупателей предпочли модели с объемом памяти 256 ГБ а 45% выбрали вариант с 128 ГБ.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии 2023 г. продажи смартфонов на российском рынке увеличились на 17%, до порядка 13 млн штук. Объем продаж в деньгах составил около 275 млрд руб. Средняя цена снизилась на 16%, до почти 21 тыс. руб. Наибольшую долю в денежном выражении в целом по рынку занимают флагманские смартфоны стоимостью свыше 50 000 руб. – на них приходится около 40% от общего объема рынка, что сопоставимо с показателями 2022 г. В штуках на флагманские смартфоны приходится более чем каждый десятый проданный в стране девайс. В этом сегменте усиливается тренд на увеличение доли смартфонов на ОС Android.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.

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