Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google

Немецкий производитель USB-ключей шифрования Nitrokey создал смартфон NitroPhone 1 с развитой системой безопасности. Все приложения в нем запускаются в изолированной среде, в том числе и сервисы Google, которые предварительно придется установить вручную. В смартфоне есть система шифрования и даже аппаратный чип безопасности, и при желании из него можно аппаратно удалить все микрофоны.

Смартфон для ценителей приватности

Компания Nitrokey анонсировала смартфон NitroPhone 1, созданный на базе Google Pixel 4a и наделенный расширенными функциями безопасности. К примеру, он не передает данные в Google, хотя и работает на Android, поскольку по умолчанию у него нет сервисов этой компании.

Другими словами, в смартфоне по умолчанию нет почтового клиента Gmail, карт Gmaps, облака Gdrive, видеосервиса YouTube, магазина приложений Gplay и др. Их можно установить вручную, но запускаться они будут в «песочнице», без доступа к пользовательским данным.

Nitrokey начала распространение NitroPhone 1 по цене 630 евро (54,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 сентября 2021 г.). Со слов представителей компании, его целевая аудитория – это специалисты в различных областях, которым требуется защищенный смартфон для конфиденциальных данных и общения.

Внешне NitroPhone 1 совершенно не отличается от Pixel 4a. Даже логотип Google сохранен

Также мобильник подойдет всем, кто не желает делиться персональными данными с ИТ-гигантами. Купить NitroPhone 1 могут не только физлица, но и компании, чтобы в дальнейшем раздать эти мобильники своим сотрудникам. В качестве потенциальных покупателей NitroPhone 1 разработчики также видят журналистов, активистов и неправительственные организации, которым необходимо защитить себя и свои контакты.

Заплатить за смартфон можно с банковской карты, через PayPal или биткоинами. Ограничений по географии распространения здесь нет – разработчики обещают доставить аппарат в другую страну максимум за 10 дней.

Основная продукция NitroKey

Nitrokey известна в первую очередь одноименными USB-модулями шифрования и цифровой подписи данных. Компания основана в Германии в 2008 г. По заверениям ее представителей, в списке клиентов, закупающих USB-ключи Nitrokey, числятся многие компании с мировым именем – Ford, Siemens, Nokia, Nvidia, Porsche, Sony и др.

Программно-аппаратная защита

NitroPhone 1 работает на ОС Google Android с прошивкой GrapheneOS без дополнительных системных приложений. В смартфоне реализована система шифрования и установлен чип безопасности Titan M. Также присутствует система автоматического выключения устройства по прошествии заранее заданного времени его неактивности.

Разработчики заявляют о наличии в NitroPhone 1 специальных защищенных приложений для просмотра PDF-документов и веб-страниц, но не уточняют их названия. Между тем, на изображении рабочего стола смартфона с официального сайта Nitrokey видна пиктограмма браузера, похожая на иконку Google Chrome. Скорее всего, установленный обозреватель базируется на платформе Chromium.

Рабочий стол смартфона после первого запуска

Также, со слов создателей смартфона, абсолютно любой установленный пользователем сторонний софт будет запускаться в изолированном пространстве (в «песочнице»). Автоматическое обновление такого ПО в телефоне отключено для дополнительной безопасности – пользователь сможет подтверждать (или блокировать) установку апдейтов для каждой из программ.

Любое из установленных на NitroPhone 1 приложений не будет иметь доступа ни к IMEI аппарата, ни к его серийному номеру, ни даже к номеру мобильного телефона. Номер самой SIM-карты тоже скрыт от них, как и MAC-адрес. Более того, сам MAC-адрес устройства постоянно меняется при каждом подключении к сети, чтобы устройство невозможно было отследить WiFi-сканерами.

Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру Облака

В NitroPhone 1 реализованы специальные индикаторы, показывающие активность микрофона, камеры и GPS-модуля. Если какое-либо из приложений получит доступ к ним, на экране устройства появится соответствующая пиктограмма.

Разработчики обещают оперативно выпускать обновления для прошивки своего смартфона. Его ОС распространяется с открытым исходным кодом, чтобы пользователи могли убедиться в отсутствии в ней бэкдоров.

Дополнительно в NitroPhone 1 можно настроить сквозное шифрование и автоматическое резервное копирование всех данных в заранее выбранное облако, которому пользователь доверяет. Если таковых нет, можно настроить создание бэкапов на подключенный к смартфону USB-накопитель.

«Железная» составляющая

С точки зрения аппаратной составляющей NitroPhone 1 считается современным смартфоном. Он базируется на Google Pixel 4a (версия без 5G), вышедшем в начале августа 2020 г.

Внутри NitroPhone 1 установлен 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730G с частотой ядер Kryo 470 до 2,2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ.

Камеры разработчики отключать не стали - при необходимости их всегда можно заклеить

Мобильник поставляется исключительно в черном цвете. В его стоимость входят экран Full HD+ с соотношением сторон 19,5:9, фотокамеры на 8 Мп (фронтальная) и 12,2 Мп (основная), накопитель на 128 ГБ (слота microSD нет), а также сканер отпечатков пальцев, вход под проводные наушники, порт USB-C, модули NFC, Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac.

Смартфон поддерживает 18-ваттную быструю зарядку аккумулятора емкостью 3140 мАч. Размеры устройства составляют 144x69x8 мм при весе 143 грамма.