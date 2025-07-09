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GrapheneOS Android Hardening AndroidHardening

GrapheneOS - Android Hardening - AndroidHardening

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Мир Android в опасности. Придумана кибератака, которую невозможно увидеть и распознать 1
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

GrapheneOS и организации, системы, технологии, персоны:

PayPal 657 1
Sony 6583 1
Siemens AG - Siemens Group 2605 1
Nvidia Corp 3596 1
Google LLC 12009 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 1
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21325 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 1
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Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 400 1
Google Gmail 963 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 262 1
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Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 673 1
Google Android 14364 1
Германия - Федеративная Республика 12815 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6536 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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