Разделы

Техника
|

В США владельца смартфона будут судить за использование встроенной функции в мобильной ОС

В США хотят наказать владельца смартфона Google Pixel под управлением защищенной операционной системы GrapheneOS. Он задействовал встроенную в нее фунцию стирания всех пользовательских данных.

Под суд за «чистку» смартфона

В США власти пытаются привлечь к ответственности жителя Атланты (штат Джорджия) Сэма Туника (Sam Tunick) за уничтожение данных на собственном смартфоне Google Pixel под управлением операционной системы GrapheneOS – во время допроса.

Как отмечает Techspot, обвинение считает действия мужчины попыткой уничтожения имущества ради предотвращения его конфискации в нарушение соответствующего закона, принятого на федеральном уровне. Эксперты называют выбранный Минюстом США подход к делу необычным и констатируют, что это, вероятно, первый случай в истории применения нормы в контексте функциональности ОС смартфона.

GrapheneOS – альтернативная операционная система для смартфонов Google Pixel с акцентом на безопасности. ОС позволяет запускать приложения для Android и имеет открытый исходный код. Система позволяет пользователю задать специальный код при вводе которого происходит очистка встроенного накопителя.

google-pixel-700.jpg

Daniel Romero / unsplash.com
Под суд за «чистку» смартфона

«Это вызывает беспокойство и посылает сигнал, что [использование GrapheneOS] по умолчанию считается преступлением», – считает Кристоф Бутри (Chrisophe Boutry), эксперт по кибербезопасности и слежке. Бутри и Билл Баддингтон (Bill Buddington), старший технический специалист правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, заявили, что ранее не сталкивались с подобными случаями.

Инцидент в аэропорту

Инцидент произошел в международном аэропорту Харотсфилд-Джексон (Атланта) в конце января 2025 г. Туник только что вернулся в Атланту из отпуска в Доминиканской Республике и был остановлен представителями Министерства внутренней безопасности США прямо на территории воздушной гавани для допроса.

Туника привели в отдельное помещение, оборудованное камерой и микрофоном, для прохождения «вторичной проверки». Все вопросы, заданные мужчине, касались неких изображений, содержащих сцены сексуального насилия над детьми. Защита Туника настаивает на том, что в действительности федералов интересовало наличие у него связей с движением, участники которого выступали против проекта Cop City.

Агенты неоднократно просили Туника разблокировать принадлежащий ему смартфон и даже угрожали конфисковать устройство в случае несогласия. В конечном счете мужчина согласился сообщить код разблокировки, однако после того, как агент его ввел, смартфон автоматически перезагрузился – во всяком случае именно так это было интерпретировано.

«Экран [смартфона] погас, несколько раз мигнул, и телефон, как показалось, перезагрузился», утверждает сторона защиты. При этом в результате все данные, хранившиеся в памяти гаджета, были утрачены.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Эпизод со стиранием данных играет ключевую роль в деле против Туника. Сторона обвинения трактует его как преднамеренное уничтожение улик. Защита же настаивает на том, что в ходе проведения обыска были нарушены конституционные права Туника и добытые таким образом улики не следует принимать во внимание.

Защита также утверждает, что федеральные агенты во время допроса четырежды проигнорировали просьбу подзащитного позволить ему пообщаться с адвокатом, не предоставили документ, подтверждающий законность проведения допроса, и не зачитали ему его права.

Юристы, представляющие в этом деле государство, и агенты, принимавшие участие в допросе Туника, утверждают, что это была рутинная процедура, в которой не было чего-либо необычного. Сотрудник Службы таможенного и пограничного контроля США, присутствовавший при ее проведении сообщил, что федеральные агенты всего лишь искали у Туника что-либо запрещенное.

Активисты против Cop City

Согласно показаниям, данным в суде, на момент проведения допроса в аэропорту Туник уже был включен федеральными властями в список лиц, подозреваемых в терроризме, причем самому мужчине об этом не было известно. Поводом для включения в этот перечень стало наличие подозрений в связях с движением, выступавшим против открытия в Атланте крупного центра подготовки полицейских, известного под названием Cop City, за $109 млн. Вопреки протестам центр заработал весной 2025 г.

Власти нескольких штатов пытались привлечь активистов к ответственности за их деятельность, но добиться своего им не удалось. Теперь наказать протестовавших пытаются на федеральном уровне.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Режим экономии активирован. Россияне массово несут в ремонт древнейшие iPhone и iPad, чтобы не тратиться на новые

«Ростелеком» сократил время запуска корпоративных сервисов на 50% с помощью платформы визуальной разработки

Путин ввел штрафы для управляющих компаний, которые не пускают провайдеров в дома

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще