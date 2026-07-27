В США владельца смартфона будут судить за использование встроенной функции в мобильной ОС

Под суд за «чистку» смартфона

В США власти пытаются привлечь к ответственности жителя Атланты (штат Джорджия) Сэма Туника (Sam Tunick) за уничтожение данных на собственном смартфоне Google Pixel под управлением операционной системы GrapheneOS – во время допроса.

Как отмечает Techspot, обвинение считает действия мужчины попыткой уничтожения имущества ради предотвращения его конфискации в нарушение соответствующего закона, принятого на федеральном уровне. Эксперты называют выбранный Минюстом США подход к делу необычным и констатируют, что это, вероятно, первый случай в истории применения нормы в контексте функциональности ОС смартфона.

GrapheneOS – альтернативная операционная система для смартфонов Google Pixel с акцентом на безопасности. ОС позволяет запускать приложения для Android и имеет открытый исходный код. Система позволяет пользователю задать специальный код при вводе которого происходит очистка встроенного накопителя.

Daniel Romero / unsplash.com Под суд за «чистку» смартфона

«Это вызывает беспокойство и посылает сигнал, что [использование GrapheneOS] по умолчанию считается преступлением», – считает Кристоф Бутри (Chrisophe Boutry), эксперт по кибербезопасности и слежке. Бутри и Билл Баддингтон (Bill Buddington), старший технический специалист правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, заявили, что ранее не сталкивались с подобными случаями.

Инцидент в аэропорту

Инцидент произошел в международном аэропорту Харотсфилд-Джексон (Атланта) в конце января 2025 г. Туник только что вернулся в Атланту из отпуска в Доминиканской Республике и был остановлен представителями Министерства внутренней безопасности США прямо на территории воздушной гавани для допроса.

Туника привели в отдельное помещение, оборудованное камерой и микрофоном, для прохождения «вторичной проверки». Все вопросы, заданные мужчине, касались неких изображений, содержащих сцены сексуального насилия над детьми. Защита Туника настаивает на том, что в действительности федералов интересовало наличие у него связей с движением, участники которого выступали против проекта Cop City.

Агенты неоднократно просили Туника разблокировать принадлежащий ему смартфон и даже угрожали конфисковать устройство в случае несогласия. В конечном счете мужчина согласился сообщить код разблокировки, однако после того, как агент его ввел, смартфон автоматически перезагрузился – во всяком случае именно так это было интерпретировано.

«Экран [смартфона] погас, несколько раз мигнул, и телефон, как показалось, перезагрузился», утверждает сторона защиты. При этом в результате все данные, хранившиеся в памяти гаджета, были утрачены.

Эпизод со стиранием данных играет ключевую роль в деле против Туника. Сторона обвинения трактует его как преднамеренное уничтожение улик. Защита же настаивает на том, что в ходе проведения обыска были нарушены конституционные права Туника и добытые таким образом улики не следует принимать во внимание.

Защита также утверждает, что федеральные агенты во время допроса четырежды проигнорировали просьбу подзащитного позволить ему пообщаться с адвокатом, не предоставили документ, подтверждающий законность проведения допроса, и не зачитали ему его права.

Юристы, представляющие в этом деле государство, и агенты, принимавшие участие в допросе Туника, утверждают, что это была рутинная процедура, в которой не было чего-либо необычного. Сотрудник Службы таможенного и пограничного контроля США, присутствовавший при ее проведении сообщил, что федеральные агенты всего лишь искали у Туника что-либо запрещенное.

Активисты против Cop City

Согласно показаниям, данным в суде, на момент проведения допроса в аэропорту Туник уже был включен федеральными властями в список лиц, подозреваемых в терроризме, причем самому мужчине об этом не было известно. Поводом для включения в этот перечень стало наличие подозрений в связях с движением, выступавшим против открытия в Атланте крупного центра подготовки полицейских, известного под названием Cop City, за $109 млн. Вопреки протестам центр заработал весной 2025 г.

Власти нескольких штатов пытались привлечь активистов к ответственности за их деятельность, но добиться своего им не удалось. Теперь наказать протестовавших пытаются на федеральном уровне.